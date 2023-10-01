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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den önemli açıklamalar...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyaz TV'de katıldığı Akılda Kalsın programında önemli açıklamalarda bulundu...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den önemli açıklamalar...
Ekleme: 1.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 1.10.2023 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den önemli açıklamalar...
Beyaz TV'de Melissa Bağcı'nın moderatörlüğünde yayınlanan Akılda Kalsın programının bu haftaki konuğu AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu. Osman Nuri Kabaktepe kendisine yönetilen soruları yanıtlarken; gündeme ve seçimlere ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. 

İşte Osman Nuri Kabaktepe'nin satır başları;

'İstanbul'da ulaşım sistemi çökmüştür. Bazı hatlarda büyük sorunlar var. Ulaşım sistemine daire CHP'li İBB'nin hiçbir planı yok. 4,5 yıl önce sorunları çözerim demek kolay. Ama ortada yapılan bir şey yok.'

'AK Parti döneminden kalan projeleri, bizim başlattığımız projeleri kendileri yapıyormuş gibi göstediler. İmamoğlu'nun İstanbul'da bulunma zamanı olmadı. Kentin problemleriyle Demokrasi değil, Enfokrasi şeklinde halka ilişki kuruyorlar.'

İstanbul'un sel sorunu

'İmamoğlu İBB'nin afetle mücadele kapasitesini düşürmüştür.'

'[İmamoğlu'nun, CHP Sultangazi ilçe Başkanı Kemal Avseren'e tepki göstermesi hakkında]  Ortada bir vaka var. Bunun sebebi iç karışıklıktan kaynaklanıyor olabilir, herhangi bir sebep olabilir...'

CHP'li İBB yönetiminin İGDAŞ'a ait araziyi satışa çıkarması

'Seçim gelirken telaşa mı düştünüz? Bu parayı başka yerlerde mi kullanacaksınız?'

'İmamoğlu yalan konuşmayı bilmiyorum dedi ama ortada bir yalan var. Engellendin mi yoksa tıkır tıkır işliyor mu? Kendiyle çelişiyor'

'2023 seçimlerine 'Türkiye Yüzyılı' iddiamızla girdik. Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz ve partimiz, ülkemizi Türkiye Yüzyılına taşıyacak. 7 Ekim'de vatandaşlarımızı Ankara'da partimizin kongresine bekliyoruz'
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