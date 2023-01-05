Avcılar'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

İstanbul Avcılar'da önündeki araca çarpmamak için aniden fren yapan sürücünün kullandığı otomobile, arkadan gelen diğer otomobiller çarptı. 5 aracın karıştığı kazanın yakınlarında yarım saat sonra başka bir kaza meydana geldi.

İstanbul Avcılar D-100 Karayolu'nda saat 14.00 sıralarında Küçükçekmece yönüne giden 34 DGZ 73 plakalı otomobilin sürücüsü, önündeki araca çarpmamak için aniden frene bastı. Bunun üzerine arkasından gelen araçlar, duramayarak birbirlerine çarptı.Zincirleme kaza nedeniyle, trafikte uzun süre aksama yaşandı.Kazadan ortalama yarım saat sonra, yaklaşık 150 metre ileride başka bir kaza meydana geldi. 68 ABJ 524 plakalı otomobilin sürücüsü, kendisini başka bir otomobil sürücüsü sıkıştırınca direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı.Her iki kazada da yaralanan olmadı.