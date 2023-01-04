Memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 30'a çıktı: İşte yeni maaşların kalem kalem listesi

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı.Erdoğan son açıklamasında rakamı yüzde 30'a çıkardı.Böylece memur ve memur emeklileri 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 14,60 puan ek zam alacak.Memur ve emekliler için yüzde 25 üzerinde hesaplanan rakamlar değişti.İşte kalem kalem yüzde 30'luk hesap üzerinden yeni memur ve emekli maaşları:Önceki maaş: 9 bin 105 TLZamlı maaş: 11 bin 836 TLÖnceki maaş: 6 bin 78 TLZamlı maaş: 7 bin 901 TLSSK (2000 sonrası) şu anki maaş: 3 bin 500 TLZamlı maaş: 5 bin 500 TLSSK (2000 öncesi) şu anki maaş: 4 bin 867 TLZamlı maaş: 6 bin 327 TLBağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TLZamlı maaş: 5 bin 500 TLBağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TLZamlı maaş: 5 bin 500 TLMEMURMemur (Üniversite mezunu): maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)Zam: 2 bin 912 TLYeni maaş: 12 bin 619 TLÖĞRETMENMevcut maaş: 12 bin 276 (Derece 1/4)Zam: 3 bin 683 TLYeni maaş: 15 bin 958 TLUZMAN ÖĞRETMENMevcut maaş 12 bin 905 (Derece 1/4)Zamlı maaş: 17 bin 547 TLPOLİS MEMURUMevcut maaş: 13 bin 747 (Derece 8/1)Zam: 4 bin 124 TLYeni maaş: 17 bin 871 TLUZMAN DOKTORMevcut maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)Zam: 5 bin 656 TLZamlı maaş: 24 bin 508 TLHEMŞİREMevcut maaş: 11 bin 828 (Derece 5/1)Zam: 3 bin 548 TLYeni maaş: 15 bin 376 TLAVUKATMevcut maaş: 15 bin 485 (Derece 1/4)Zam:4 bin 646 TLYeni maaş: 20 bin 130 TLMÜHENDİSMevcut maaş 16 bin 205 (derece 1/4)Zam: 4 bin 862 TLYeni maaş: 21 bin 66 TLTEKNİSYEN(Lise mezunu): Mevcut maaş: 10 bin 100 TL (Derece 11/1)Zam: 3 bin 30 TLYeni maaş: 13 bin 130 TLBAŞKOMİSERMevcut maaş: 15 bin 810 TL (Derece 3/1)Zam: 4 bin 743 TLYeni maaş: 20 bin 553 TLKAYMAKAM1. sınıf: Mevcut maaş: 27 bin 574 TL (Derece1/4)Zam: 8 bin 272 TLYeni maaş: 35 bin 846 TLVAİZMevcut maaş: 12 bin 752 (Derece 1/4)Zam: 3 bin 846 TLYeni maaş: 16 bin 577 TLPROFESÖRMevcut maaş: 25 bin 984 (Derece 1/4)Zam: 7 bin 795 TLZamlı maaş: 33 bin 779 TLARAŞTIRMA GÖREVLİSİÖnceki maaş: 15 bin 311 TL (Derece 7/1)Zam: 4 bin 593 TLYeni maaş: 19 bin 904 TLŞUBE MÜDÜRÜ(Üniversite Mezunu): Önceki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)Zam: 4 bin 754 TLYeni maaş: 20 bin 602 TLGENEL MÜDÜRMevcut maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)Zam: 8 bin 943 TLYeni maaş: 38 bin 751 TLMaaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.Bu maaşlar 6 ay için geçerli olacak.Temmuz 2023'te yeniden belirlenecek.