Memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 30'a çıktı: İşte yeni maaşların kalem kalem listesi
Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında yapılacak zam oranıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25 olarak açıkladığı memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkardıklarını duyurdu. Bu nedenle memur ve emekli maaşı tablosu değişti. Peki, en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 30 zamlı yeni maaşları...
Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.
YÜZDE 25 AÇIKLANMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı.
ARTIŞ ORANI YÜZDE 30'A ÇIKTI
Erdoğan son açıklamasında rakamı yüzde 30'a çıkardı.
Böylece memur ve memur emeklileri 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 14,60 puan ek zam alacak.
İŞTE YENİ ZAMLI MAAŞLAR
Memur ve emekliler için yüzde 25 üzerinde hesaplanan rakamlar değişti.
İşte kalem kalem yüzde 30'luk hesap üzerinden yeni memur ve emekli maaşları:
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Önceki maaş: 9 bin 105 TL
Zamlı maaş: 11 bin 836 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI
Önceki maaş: 6 bin 78 TL
Zamlı maaş: 7 bin 901 TL
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI
SSK (2000 sonrası) şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
SSK (2000 öncesi) şu anki maaş: 4 bin 867 TL
Zamlı maaş: 6 bin 327 TL
Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
MEMUR
Memur (Üniversite mezunu): maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)
Zam: 2 bin 912 TL
Yeni maaş: 12 bin 619 TL
ÖĞRETMEN
Mevcut maaş: 12 bin 276 (Derece 1/4)
Zam: 3 bin 683 TL
Yeni maaş: 15 bin 958 TL
UZMAN ÖĞRETMEN
Mevcut maaş 12 bin 905 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 17 bin 547 TL
POLİS MEMURU
Mevcut maaş: 13 bin 747 (Derece 8/1)
Zam: 4 bin 124 TL
Yeni maaş: 17 bin 871 TL
UZMAN DOKTOR
Mevcut maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)
Zam: 5 bin 656 TL
Zamlı maaş: 24 bin 508 TL
HEMŞİRE
Mevcut maaş: 11 bin 828 (Derece 5/1)
Zam: 3 bin 548 TL
Yeni maaş: 15 bin 376 TL
AVUKAT
Mevcut maaş: 15 bin 485 (Derece 1/4)
Zam:4 bin 646 TL
Yeni maaş: 20 bin 130 TL
MÜHENDİS
Mevcut maaş 16 bin 205 (derece 1/4)
Zam: 4 bin 862 TL
Yeni maaş: 21 bin 66 TL
TEKNİSYEN
(Lise mezunu): Mevcut maaş: 10 bin 100 TL (Derece 11/1)
Zam: 3 bin 30 TL
Yeni maaş: 13 bin 130 TL
BAŞKOMİSER
Mevcut maaş: 15 bin 810 TL (Derece 3/1)
Zam: 4 bin 743 TL
Yeni maaş: 20 bin 553 TL
KAYMAKAM
1. sınıf: Mevcut maaş: 27 bin 574 TL (Derece1/4)
Zam: 8 bin 272 TL
Yeni maaş: 35 bin 846 TL
VAİZ
Mevcut maaş: 12 bin 752 (Derece 1/4)
Zam: 3 bin 846 TL
Yeni maaş: 16 bin 577 TL
PROFESÖR
Mevcut maaş: 25 bin 984 (Derece 1/4)
Zam: 7 bin 795 TL
Zamlı maaş: 33 bin 779 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Önceki maaş: 15 bin 311 TL (Derece 7/1)
Zam: 4 bin 593 TL
Yeni maaş: 19 bin 904 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ
(Üniversite Mezunu): Önceki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)
Zam: 4 bin 754 TL
Yeni maaş: 20 bin 602 TL
GENEL MÜDÜR
Mevcut maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)
Zam: 8 bin 943 TL
Yeni maaş: 38 bin 751 TL
EK ÖDEMELER DAHİL DEĞİL
Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.
Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
ALTI AY GEÇERLİ
Bu maaşlar 6 ay için geçerli olacak.
Temmuz 2023'te yeniden belirlenecek.
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