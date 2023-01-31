Köpek saldırısında ölen Emir Mete Durna’ya acı veda: Meğer gece yarısı…
Türkiye'nin konuştuğu acı olay Van İpekyolu'nda yaşandı. 10 yaşındaki Emir Mete Durna, arkadaşlarıyla oynarken bir köpeğin saldırısına uğradı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan talihsiz yavrunun, gece saatlerinde toprağa verildiği ortaya çıktı. Köpeği sahiplenip sokağa salan vicdansız ise gözaltına alındı.
Köpek saldırısında ölen Emir Mete Durna gece yarısı defnedildi. Yürekleri yakan olay Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana geldi.
DAHA 10 YAŞINDAYDI…
Sitede, evlerinin bulunduğu apartmanın önünde arkadaşlarıyla top oynayan 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Mete Durna, köpeğin saldırısına uğradı.
TÜM ÇABALAR SONUÇSUZ KALDI…
Olayı gören Şifa Camisi imamı Muhammet Emin Küçük, Mete'yi köpeğin saldırısından kurtarıp sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, boğazından ağır yaralanan Mete'yi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
O KÖPEK BAKIM MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Hemen ameliyata alınan Emir Mete, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yakalanan köpek, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan bakım merkezine götürüldü.
KÖPEK BAKIM MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Hemen ameliyata alınan Emir Mete, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yakalanan köpek, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan bakım merkezine götürüldü.
'KURT KÖPEĞİNE BENZİYORDU'
Öte yandan Mete Durna'ya yardıma koşan Şifa Camisi İmamı Muhammed Emin Küçük, köpeğin küpeli olduğunu belirterek, 'Birden bana dediler ki çabuk yetiş bir şeyler oluyor Gittik, baktık ki; köpek çocuğun boğazına sarılmış. Boğazını ısırmaya devam ediyor. Köpeğe bağırdım, çağırdım. Köpek uzaklaştı. Daha sonra ambulansı aradık. Köpek hatta bana da saldırmaya başladı, böyle bir karşı atağa geçti. Yerden bir kartopu aldım, köpeği fırlattım. Köpek uzaklaştı gitti. Ambulanstakiler de dediler ki; tampon yap o ısırılan bölgeye.
Müdahale ettiler, getirdiler hastaneye. Yani olay bu şekilde oldu. Köpeğin kulağında küpe olduğunu gördüm. Kurt köpeğine benziyordu. Yani sokak köpeği değildi. Ben öyle tahmin ediyorum. Hani eğitimli bir köpeğe benziyordu' demişti.
DAHA 10 YAŞINDAYDI…
Sitede, evlerinin bulunduğu apartmanın önünde arkadaşlarıyla top oynayan 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Mete Durna, köpeğin saldırısına uğradı.
TÜM ÇABALAR SONUÇSUZ KALDI…
Olayı gören Şifa Camisi imamı Muhammet Emin Küçük, Mete'yi köpeğin saldırısından kurtarıp sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, boğazından ağır yaralanan Mete'yi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
O KÖPEK BAKIM MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Hemen ameliyata alınan Emir Mete, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yakalanan köpek, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan bakım merkezine götürüldü.
KÖPEK BAKIM MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Hemen ameliyata alınan Emir Mete, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yakalanan köpek, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan bakım merkezine götürüldü.
'KURT KÖPEĞİNE BENZİYORDU'
Öte yandan Mete Durna'ya yardıma koşan Şifa Camisi İmamı Muhammed Emin Küçük, köpeğin küpeli olduğunu belirterek, 'Birden bana dediler ki çabuk yetiş bir şeyler oluyor Gittik, baktık ki; köpek çocuğun boğazına sarılmış. Boğazını ısırmaya devam ediyor. Köpeğe bağırdım, çağırdım. Köpek uzaklaştı. Daha sonra ambulansı aradık. Köpek hatta bana da saldırmaya başladı, böyle bir karşı atağa geçti. Yerden bir kartopu aldım, köpeği fırlattım. Köpek uzaklaştı gitti. Ambulanstakiler de dediler ki; tampon yap o ısırılan bölgeye.
Müdahale ettiler, getirdiler hastaneye. Yani olay bu şekilde oldu. Köpeğin kulağında küpe olduğunu gördüm. Kurt köpeğine benziyordu. Yani sokak köpeği değildi. Ben öyle tahmin ediyorum. Hani eğitimli bir köpeğe benziyordu' demişti.
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