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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Sayıştay'ı tehdit etti! 'Yakarım sizi'

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sayıştay'ı skandal ifadeleler kullanarak tehdit etti. Kılıçdaroğlu "iktidara geldiğimizde raporlarınızda 418 milyar doları görmezsem görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir. Milletimin önünde ifade ediyorum vallahi de billahi de raporda görmezsem yakarım sizleri" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Sayıştay'ı tehdit etti! 'Yakarım sizi'
Ekleme: 31.01.2023 - 14:51 Güncelleme: 31.01.2023 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Sayıştay'ı tehdit etti! 'Yakarım sizi'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ve altılı masanın ortak mutabakat metinine ilişkin konuştu. 

Konuşmasında Sayıştay'a da seslenen ve 'Son bir Bay Kemal uyarısı yapmak istiyorum.' diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, skandal ifadelere imza attı.

'YAKARIM SİZİ'
Hazineden para çalındığı iddiası yenileyerek algı çalışmasını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu Sayıştay'ı suçladı ve şunları söyledi;

'Bay Kemal asla geri adım atmaz. Kale gibiyiz. Her şeyleri ile gelsinler. Sayıştay'a seslenmek istiyorum iktidara geldiğimizde o raporlarınızda 418 milyar doları görmezsem görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir. Milletimin önünde ifade ediyorum vallahi de billahi de raporda görmezsem yakarım sizleri. 3,5 ay sonra iktidara geldiğimizde kendi raporlarımızı sizinki ile karşılaştıracağım. Kim görevini yapmış, kim yapmamış göreceğiz. Son bir şans vermek için onlardan randevu talep edeceğim, gideceğim ve baş başa görüşeceğim. Şimdi konuştuklarımın daha ayrıntısını konuşacağım.'
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