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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan itiraf etti: Avrupa bize aferin diyecek

Dün açıklanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni yorumlayan Ali Babacan'ın sözleri tepki çekti. Babacan metin için "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek' ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan itiraf etti: Avrupa bize aferin diyecek
Ekleme: 31.01.2023 - 13:30 Güncelleme: 31.01.2023 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan itiraf etti: Avrupa bize aferin diyecek
Türkiye'nin odak noktası aylar sonra yapılacak seçimler.

Cumhur İttifakı seçimler için sahaya inerken, 6'lı masa aday belirlemeye çalışıyor.

Henüz adayını belirleyemeyen 6'lı masa ilk çalışmalarını kamuoyuyla duyurdu.

6 parti ilk olarak 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni kamuoyuna duyurdu.

Masanın üyelerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Halk TV canlı yayınına katılarak gündemi değerlendirdi.

İfadeleri tepki çekti
'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne ilişkin görüşlerini açıklayan Ali Babacan tepki çekecek ifadeler kullandı.

'Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek'
Mutabakat metnini açıklayan Babacan'ın 'Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek' sözleri tepki çekti.

'Onların hepsine bunları anlattım dediler ki çok güzel bir şey'
Ali Babacan yaptıkları çalışmanın çok kıymetli olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

Bütün Avrupa'dan bunu izliyorlar. Ben Davos'taydım orada kaç tane gazeteci belli başlı gazetelerin sahipleri Genel Yayın Yönetmenleri orada. Geldiler bana hepsi sordular 'Ne yapıyorsunuz?' Ben de anlattım, bir İspanyol gazeteciye de mülakat verdim. Onların hepsine bunları anlattım dediler ki çok güzel bir şey. Yapıyoruz dedim. Şimdi Avrupa'dan da bakacaklar aferin Türkiye'ye diyecekler.
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