DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan itiraf etti: Avrupa bize aferin diyecek

Türkiye'nin odak noktası aylar sonra yapılacak seçimler.Cumhur İttifakı seçimler için sahaya inerken, 6'lı masa aday belirlemeye çalışıyor.Henüz adayını belirleyemeyen 6'lı masa ilk çalışmalarını kamuoyuyla duyurdu.6 parti ilk olarak 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni kamuoyuna duyurdu.Masanın üyelerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Halk TV canlı yayınına katılarak gündemi değerlendirdi.'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne ilişkin görüşlerini açıklayan Ali Babacan tepki çekecek ifadeler kullandı.Mutabakat metnini açıklayan Babacan'ın 'Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek' sözleri tepki çekti.Ali Babacan yaptıkları çalışmanın çok kıymetli olduğunu iddia ederek şunları söyledi:Bütün Avrupa'dan bunu izliyorlar. Ben Davos'taydım orada kaç tane gazeteci belli başlı gazetelerin sahipleri Genel Yayın Yönetmenleri orada. Geldiler bana hepsi sordular 'Ne yapıyorsunuz?' Ben de anlattım, bir İspanyol gazeteciye de mülakat verdim. Onların hepsine bunları anlattım dediler ki çok güzel bir şey. Yapıyoruz dedim. Şimdi Avrupa'dan da bakacaklar aferin Türkiye'ye diyecekler.