Bakan Varank Rektör İnci'yi tehdit eden Kılıçdaroğlu'na sordu: Hayırdır rantiyecilere ortak mısın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi hedef aldı. Rektör İnci'nin okul mezunlarının yaptırdığı binaya el koyduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, 'Görecek neyin ne olduğunu' diyerek yine tehdit diline başvurdu.Kılıçdaroğlu, 'Okulun içinden çıkan kişi tam anlamıyla bir Brütüs. Naci okul mezunlarının kendi paralarıyla yaptığı binaya el koydu. Buradan Naci'ye sesleniyorum; zulümden, adaletsizlikten, baskıdan hoşlanmam. Bunu yapanları da asla ve asla affetmem. Naci, kayyum düzenine son verdiğimizde görecektir geliyor gelmekte olanın ne anlama geldiğini.' dedi.Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Varank, söz konusu binada şahıs şirketleri üzerinden organizasyonlar yapıldığını açıkladı.Varank şu ifadeleri kullandı:'Boğaziçi Rektörü, kampüste Boğaza nazır hazine arazisine çöküp işletmecilik ve düğün organizasyonu yapanlara dur demiş. Mezun derneği kılığında şahıs şirketleri üzerinden rantiyecilik yapanları savunmak da Bay Kemal'e kalmış. Hayırdır, rantiyecilere ortak mısın?'