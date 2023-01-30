Millet İttifakı Ortak Mutabakat Metni'ni açıklıyor: Skandal vaatler!

2023 seçimleri yaklaşırken, siyasi gündemde hararet artıyor.Seçimler için 14 Mayıs tarihi beklenirken, Millet İttifakı'nda halen aday belirsizliği hakim.Aday açıklaması beklenen 6'lı masa, bugün Ortak Politikalar Metni'ni açıklayacak.6'lı masa liderleri, üzerinde anlaşma sağladığı mutabakat metnini kamuoyuna duyuracak.Söz konusu metinin 9 ana, 73 alt başlıktan oluşan 2 bin 500'e yakın madde ve vaatlerin sıralanacağı ve yaklaşık 200 sayfa olacağı belirtildi.Bir diğer yandan, metindeki 'kamu yönetimi' maddeleri dikkat çekti.İçişleri Bakanlığı'nın terör örgütü ile bağlantılı olan belediye başkanlarını görevden alıp, yerine atadığı kayyumları Millet İttifakı yeniden atacağının sinyalini verdi.Bu karar, en çok HDP'yi sevindirdi.Türkiye Varlık Fonu'nun kapatılacağı, bakan yardımcılarının kaldırılacağı ve müsteşarlık sisteminin kurulacağının ifade edildiği metnin ilgi çeken kısmı ise kayyum atamaları konusu oldu.Millet İttifakı, maddelerine 'yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz' notunu düştü.