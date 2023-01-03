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Başkan Erdoğan Memur ve emekli zam oranlarını açıkladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeli personelin kadroya geçişi için düzenlenen 'Sözleşmeliye Kadro Şöleni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan buradaki konuşmasında emekli ve memurların 2023 zam oranlarını da açıkladı. Buna göre memur ve emeklinin maaş zammı oranı yüzde 25 oldu.

Başkan Erdoğan Memur ve emekli zam oranlarını açıkladı!
Ekleme: 3.01.2023 - 14:24 Güncelleme: 3.01.2023 - 17:34 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Memur ve emekli zam oranlarını açıkladı!
Sözleşmeliye Kadro Şöleni ATO Congresium'da düzenleniyor. Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Memur-Sen konfederasyonunun değerli mensupları, hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözleşmeliye kadro Şöleni programı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizde ve yurtdışında görev yapan görev yapan tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.

Toplam 254,2 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat meblağına ulaşmanın gururunu yaşadık. Görevi devraldığımızda yılda sadece 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'den, bölgesinin üretim üssü olan bir ülke konumu haline geldik. Bugün de enflasyonda uzun zamandır sözünü ettiğimiz gerilemeyle güne başladık. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam ettiğini göreceğiz. Önümüzdeki seneden itibaren hedefimiz bu sorunu ülkemizin gündeminden çıkaracağız.

Başkan Erdoğan Memur ve emekli zam oranlarını açıkladı!

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 25

Sözleşmeliye kadro, ek gösterge ile kamu çalışanlarımıza katkı sağlamıştık. Maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini veriyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız milletimize hayırlı olsun. Bu artış oranlarını milletimize sunmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Kısa süre önce yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine yanıt verdik. Geniş bir alandaki sözleşmeli personelimize kalıcı çözümler üretiyoruz. 500 bin kardeşlerimizle ailelerini etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışa sahip olarak, milletimize bu anlayışla hizmet ediyoruz.

Sözleşmelilerin kadroya geçiş sürecinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Niyet hayrolunda, akıbetin de hayrolacağının en güzel örneklerinden biri sözleşmeli personelimiz olmuştur. Sendikacılık, salt ücret pazarlığı yapmak değildir. Sendikalarımızın ilk görevi emekçinin hakkını, alınterini ve hukunu savunmaktır. Birer sivil toplum kuruluşiu olan sendikalar, demokrasinin vazgeçilmez araçlarından biridir. Millet iradesine vesayetin gölgesinin düştüğü toplumlarda sendikalar geriye itilmekten kendiini ala koyamaz. Bunlar kimi zaman bilinçli kimi zaman bilinçsiz bir şekilde siyaseti dizayn etmek için kullanılmıştır. Geriye doğru baktığımızda sendikacılık adı altında, farklı toplum kesimleri arasında gerilimin tırmandırıldığını gördük.

Bu ülkede marjinal yapıların sözcülüğünü yapan sendikalar gördük. İnsan hayatını emekçinin hak ve hukunu savunmak yerine vesayetin oyuncağı haline gelmiş sendikalar gördük. Yaşadıklarımız bize ideolojik sendikaların hiçbir faydasının olmadığını gördük. Ülkemiz son 20 yılda ideolojik sendikacılık zincirinden kurtulmuştur. Memur-Sen gibi kuruluşlarımızın önemli payı var. Memur-Sen daima milletimizin safında yer almıştır. Demokrasimize kast eden tüm saldırıların üstesinden Memur-Sen camiası ile birlikte geldik. Memur-Sen'in güçlü desteğine şahit olduk.

Kardeşlerim son 20 yılda bir yandan saldırılara göğüs gererken bir yandan milletimize hizmet ettik. Sadece bize oy versin vermesin tüm vatandaşlarımızın hakkına hukukuna samimiyetle riayet ettik. Göreve geldiğimizde en düşük emekli aylığı 390 lirayken, biz bunu Temmuz 2022'de 9 bin liraya yükselttik. 2002 yılında ortalama 580 olan devlet aylığını 10 bin 932 liraya çıkardık. Asgari ücretten emekli maaşlarına kadar her alanda bu geçerldir.

Başkan Erdoğan Memur ve emekli zam oranlarını açıkladı!
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