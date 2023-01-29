Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi duyurdu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;*Biz dikkatli adımlar atıyoruz. İlk önce ülkeyi nasıl kurtaracağımızı belirleyelim sonra adayımızı belirleyelim. Ortak dili geliştirelim. Bu süreçten sonra aday konusuna bakacağız.*13 Şubat'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başkanlığında bir araya geleceğiz.*Burada 6 lider oturup bu konuyu konuşacağız ve daha sonra da bunu kamuoyuna duyuracağız.*Her partinin kendi liderini cumhurbaşkanı adayı görmesi çok doğal. Cumhuriyet Halk Partisi de kendi liderini aday görebilir.*6 lider bir arada Türkiye'nin sorunlarına kitlenmiş vaziyetteyiz. Bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı olarak belirleyeceğiz. Belirleyeceğimiz adayın ortak çalışmayı sürdürmesi lazım.*'Her şeyi ben bilirim' anlayışında olmaması lazım. Likayakati iyi bilmesi lazım.