Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi duyurdu!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının isminin açıklanacağı tarihi duyurdu. Öte yandan Kılıçdaroğlu, adayın ortak olarak belirleneceğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;
*Biz dikkatli adımlar atıyoruz. İlk önce ülkeyi nasıl kurtaracağımızı belirleyelim sonra adayımızı belirleyelim. Ortak dili geliştirelim. Bu süreçten sonra aday konusuna bakacağız.
*13 Şubat'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başkanlığında bir araya geleceğiz.
*Burada 6 lider oturup bu konuyu konuşacağız ve daha sonra da bunu kamuoyuna duyuracağız.
*Her partinin kendi liderini cumhurbaşkanı adayı görmesi çok doğal. Cumhuriyet Halk Partisi de kendi liderini aday görebilir.
*6 lider bir arada Türkiye'nin sorunlarına kitlenmiş vaziyetteyiz. Bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı olarak belirleyeceğiz. Belirleyeceğimiz adayın ortak çalışmayı sürdürmesi lazım.
*'Her şeyi ben bilirim' anlayışında olmaması lazım. Likayakati iyi bilmesi lazım.
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