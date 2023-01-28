Sahte kurye vurgunu! Bir imzayla hayatları karardı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, mağdurların ikametlerine ya da iş yerlerine kargocu kılığında giderek kargo paketi gönderildiği izlenimi verdikleri ve mağdurların evraka imza atmalarını sağladıkları, evrakların altına senet koyarak pencere ya da kes-yapıştır yöntemiyle sahte senet düzenlediklerini belirledi. Yapılan tespitler üzerine; 6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında; çok sayıda vatandaşı mağdur eden çetenin pencere yöntemiyle düzenlenen senetlerle yaklasik 25 milyon lira tutarında icra takip islemi başlattığı, bu icralarla mağdurların ev ve işyerlerine haciz işlemi uyguladıkları tespit edildi.Yapılan çalısmalarda; kendilerini kargocu olarak tanıtan çete üyelerinin özellikle pandemi döneminde Sağlık Bakanlığınca cerrahi maske, kolonya gibi ürünlerin gönderildiğini ve teslim belgesinin imzalanmasi gerektiğini belirterek mağdurlardan imza aldıkları belirlendi.Önceden tespit ettikleri varlıklı ve yaşlı vatandaşların ikametlerinde tek başına bulundukları zamanlar fırsat bilerek kargocu kılığında adreslerine gittikleri ortaya çıktı. Tanınmamak için kargo yeleği, maske, sapka gibi kiyafetler giydikleri ve teslim evraklarının imza kısmı kesilerek altına yapıştırılan ve dikkatli bakmadıkça görünmeyen senedin imzalatıldığı belirlendi.Kendilerinden şüphe duyulduğu ve kurum kimliği sorulduğunda olay yerinden kaçtıkları, yakalanmamak amacıyla mernis adreslerinde oturmadıkları, dağ evi ya da yıkılacak gecekonduları mernis adresi olarak gösterdikleri ortaya çıktı.Baba ve 3 oğullarından oluşan suç çetesinin sahte senetle icra işlemlerini meslek haline getirerek yüksek miktarda haksiz kazanç elde ettikleri belirlendi. Mağdurları baskı ve tehditle sindirdikleri, korkuttuklan çok sayıda mağdurun şikayetçi olamadıkları ortaya çıktı.Çetenin başlattıkları icra takipleri ile ilgili tebligat evraklarının mağdurlara ulaşmaması ve itiraz süresinin dolamsı için tebligatlar kendilerinin belirledikleri adreslere yönlendirdikleri ve teblig belgelerini kendilerinin imzaladıkları belirlendi.Çete üyelerinden birinin site yöneticisi olduğu ve pencere yöntemi ile komşusunun imzasını alarak icraya verdiği ortaya çıktı. Çetenin bazı mağdurlara boş senet imzalatarak faizle bor para verdiği ve kişilerin paralarını geri almalarına rağmen ellerinde bulunan boş senetleri teslim etmedikleri, bu senetlerin tutarlarını yükselterek icraya verdikleri belirlendi.