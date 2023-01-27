Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı edinilen M.Ç, Y.M, İ.Ö, S.Ş. ve D.Ş'nin ikamet ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.Adreslerdeki aramada, 4 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 2,63 gram esrar, 2 hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirildi.Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ö, S.Ş. ve M.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.