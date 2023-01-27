Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkanlarına çarpıcı mesaj: Akşener’i kızdıracak diyalog...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın genel seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağıyla ilgili açıklamasının ardından gözler "6'lı masa cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusunun cevabına çevrildi. Dün 11. kez toplanan ve hala adayını belirleyemeyen 6’lı masada aday krizi sürüyor. Toplantı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ile Genel Merkez’de bir araya geldi. Belediye başkanları Kılıçdaroğlu’na tam destek verdi. Kılıçdaroğlu’nun da CHP’li başkanlara ‘Adaylıkta sıkıntı yok’ dediği iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı tarih netleşti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesi için yetkisini kullanacağını açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihine ilişkin sözlerinin ardından gözler, adayını henüz netleştiremeyen muhalefete çevrildi.Gelişmelerin ardından altılı masa İyi Parti'nin ev sahipliğinde bir kez daha toplandı.Altılı masadan önce partisinin belediye başkanlarıyla görüştüKılıçdaroğlu'nun adaylığının öne çıktığı masada toplantı öncesi CHP Lideri, partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla görüştü.Gazeteci Deniz Zeyrek, Kılıçdaroğlu'na belediye başkanlarının, 'Sizin aday olmanızı bekliyoruz' desteğini verdiğini yazdı.Kılıçdaroğlu'nun da bu desteğe, 'O konuda bir sıkıntı olmayacak.' dediği aktarıldı.Yine Zeyrek'e göre belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını ortak bir açıklamayla duyurmak istedi.Ama CHP Lideri, altılı masa toplantısı öncesi böyle bir açıklamayı doğru bulmadı.