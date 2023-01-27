İstanbul'da doğal gaz borusu patladı: 3 araç alev aldı.

Zeytinburnu Veliefendi'de sokakta doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama meydana geldi.3 ARAÇ ALEV ALDIPatlama sonrası tutuşan 3 araç alev alev yandı. Yolda çukur oluştu.Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürürken çalışmalar sürüyor.Ayrıntılar geliyor...