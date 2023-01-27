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Beyaz Gazete
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İstanbul'da doğal gaz borusu patladı: 3 araç alev aldı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak'ta yolun altında bulunan doğal gaz borusu patladı. Çevredeki araçlardan 3 tanesi patlama sonrası alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul'da doğal gaz borusu patladı: 3 araç alev aldı.
Ekleme: 27.01.2023 - 22:17 Güncelleme: 27.01.2023 - 22:36 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da doğal gaz borusu patladı: 3 araç alev aldı.
Zeytinburnu Veliefendi'de sokakta doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama meydana geldi.

3 ARAÇ ALEV ALDI

Patlama sonrası tutuşan 3 araç alev alev yandı. Yolda çukur oluştu.

İstanbul'da doğal gaz borusu patladı: 3 araç alev aldı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürürken çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da doğal gaz borusu patladı: 3 araç alev aldı.

Ayrıntılar geliyor...

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