  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,44 - 20,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Almanya: Ukrayna’yı destekliyoruz ama savaşın tarafı değiliz

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, birbirlerine karşı değil, Rusya'ya karşı bir savaş içinde olduklarına yönelik sözlerine açıklık getirdi. Hoffmann, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta Ukrayna tarafını desteklediklerini, fakat savaşın bir tarafı olmadıklarını belirtti.

Ekleme: 27.01.2023 - 19:03 Güncelleme: 27.01.2023 - 19:51 / Editör: Ozge Selin
Almanya: Ukrayna’yı destekliyoruz ama savaşın tarafı değiliz
Hoffmann, başkent Berlin'de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un 24 Ocak Salı günü Strazburg'da Avrupa Konseyi'nde kullandığı 'Rusya'ya karşı bir savaş içindeyiz, birbirimize karşı değil.' sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Olaf Scholz'un, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu saldırı savaşında NATO ve Almanya'nın savaşan taraf olmadığını her zaman vurguladığını belirterek 'Ukrayna'yı destekliyoruz ama savaşın tarafı değiliz.' ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Christian Wagner de bunun esas olarak AB'nin G7 ve NATO ortaklarıyla Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü acımasız saldırı savaşına karşı birlikte durduğuyla İngilizce yapılmış uzun bir görüşme olduğunu vurgulayarak 'Alman Hükümet Sözcüsü'nün ifade ettiği gibi ve Dışişleri Bakanı ile Alman hükümetinin başka üyeleri, uluslararası hukuk anlamında çatışmanın tarafı olmadığımızı ve Ukrayna'ya desteğin de bizi çatışmanın tarafı yapmadığını açıkça belirttiler.' değerlendirmesinde bulundu.

Wagner, Dışişleri Bakanı'nın açıklamasının, bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Moskova'da yaptığı açıklamada, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi'nden, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Almanya'nın durumunu netleştirmesini istediklerini belirtmişti.

Sözcü, açıklamasında, 'Almanya Dışişleri Bakanı, ülkesinin diğer ülkelerle birlikte Rusya ile savaş halinde olduğunu söylüyor. Aynı Bakanlık, ülkesini çatışmanın bir tarafı olarak görmüyor. Bu çelişkili açıklamalar karşısında Almanya'nın Rusya Büyükelçisi bu açıklamalara açıklık getirmelidir.' ifadelerini kullanmıştı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Partili Ömer Çelik: Danimarka'daki alçaklığı şiddetle kınıyoruz...
26 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de: Aralarında HDP'li Buldan da var
Almanya: Ukrayna’yı destekliyoruz ama savaşın tarafı değiliz
Başkan Erdoğan'dan Osmanlı Devleti'ni kötüleyen zihniyete tepki: Ya mankurttur ya da kuyruk acısı vardır
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Ulucami çıkışında büyük tepki! 'PKK'lı yakınlarının yanına git
PKK elebaşının kardeşi yakalandı
Paludan bu sefer de Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim yaktı
Bilecik'te 109 tonluk altın rezerv açılıyor! Başkan Erdoğan'dan açılış töreninde önemli açıklamalar
Evlat nöbetindeki ailelerden kendilerini ziyaret etmeyen Akşener'e tepki: Masanın altından çekindi
Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan krizi! Danimarka büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
EYT pazartesi Meclis'te
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'adaylık' açıklaması: Bu 6'lı masanın değil Meclis'in işi
Bakanlıktan Tunç Soyer’in iddialarına yalanlama: İZBAN için 2,8 milyon dolarlık yatırım yapıldı
Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkanlarına çarpıcı mesaj: Akşener’i kızdıracak diyalog...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Avrupa’da artan İslam düşmanlığına sert tepki
FETÖ'cüye sahip çıktılar: Enes Kanter'i Erdoğan'ın şerrinden korumalıyız
Türkiye Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı yapacak! Bakan Dönmez tarih verdi
İsveç'in İslam düşmanlığı: Tevrat'ın yakılmasına izin vermediler
Fatih'te İETT otobüsü ağaca çarptı
6'lı masayı fena tiye aldılar!
Yağış ve fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı!

Yağış ve fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı!

Mars'ta keşfedildi: Astronomları şaşırtan canlı izi

Mars'ta keşfedildi: Astronomları şaşırtan canlı izi

Dünya bu kareleri konuşuyor! Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti

Dünya bu kareleri konuşuyor! Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti

İşe yaramaz diye çöpe atmışlardı: Milyonlarca liralık servetin sahibi oldular

İşe yaramaz diye çöpe atmışlardı: Milyonlarca liralık servetin sahibi oldular

Okul müdüründen 11 öğrenciye cinsel istismar! Kendini böyle savundu: Kendi evlatlarım gibi...

Okul müdüründen 11 öğrenciye cinsel istismar! Kendini böyle savundu: Kendi evlatlarım gibi...

Marmara Denizi’nde “istilacı tür” tehlikesi: “Zehirli ve yakıcı” .

Marmara Denizi’nde “istilacı tür” tehlikesi: “Zehirli ve yakıcı” .