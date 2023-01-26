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Karadeniz'e ulaşımı hızlandıracak yolun yüzde 70'i tamam

Tokat-Niksar yolu güzergahında 2013'te başlatılan bölünmüş yol çalışmalarının yüzde 70'i, tamamlandı. 6 milyar TL'ye mal olacak yolun hizmete girmesi ile Karadeniz'den İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerine ulaşım kolaylaşarak kısalacak.

Ekleme: 26.01.2023 - 12:50 Güncelleme: 26.01.2023 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz'e ulaşımı hızlandıracak yolun yüzde 70'i tamamDar ve virajlı olması nedeniyle kazaların sık yaşandığı Tokat-Niksar güzergahında, 2013 yılında bölünmüş yol çalışmaları başlatıldı. 49 kilometre olarak planlanan Tokat-Niksar yolunun 30 kilometrelik kısmı, tamamlandı. Kalan 19 kilometrelik kısmın tamamlanması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Kamulaştırma giderleri ile birlikte 6 milyar TL'ye mal olacak yolun yıl sonunda hizmete açılması hedefleniyor. Yolun hizmete girmesi ile Karadeniz'den İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerine ulaşım kısalacak.

'EN KESTİRME YOL OLACAK'

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, 'Tokat-Niksar arası 49 kilometre olarak planlanmış yolun 30 kilometresi hizmete açıldı. Güzergahtaki Dönekse-Yağmurlu arası zor bir alan, heyelan bölgesi. Şu anda tedbirler alındı. Burada da açık ve kapalı tüneller ile inşaatta son aşamaya gelindi. Büyük bir alanda dolgu yapılıyor. Yaklaşık maliyeti güncel fiyatlarla 6 milyar TL'nin üzerinde bir proje. Şehrimize hayırlı olsun. Tokat'ı Karadeniz'e bağlayan, Karadeniz-Akdeniz aksında en önemli ulaşım yollarından biri. Bittiği zaman Karadeniz'i, Akdeniz'e bağlayan en kestirme yol burası olacak. Yolumuzun şu anda yüzde 70'i tamamlandı. Kamulaştırmadaki zorluklardan dolayı biraz gecikme yaşadık. Kamulaştırma ile işlemler de hızlandı. Kısa zamanda bitirerek, hizmete açacağız' diye konuştu.

TOKAT ilindeki toplam proje uzunluğu 49 km'dir. Bitümlü Sıcak Karışım kaplamalı Bölünmüş Yol çalışmaları devam etmektedir. Projede 30 km'lik kesim Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Bölünmüş Yol ve 3 km'lik kesim Sathi Kaplamalı Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır.

Tokat-Niksar karayolunu 2x2 güvenli bir yol olarak hizmete girecek.

49 kilometre uzunluğundaki Tokat-Niksar Yolunun bu yıl hizmete girmesi hedefleniyor. Bölünmüş ve bitümlü sıcak kaplamalı yol üzerinde; 3 adet tek köprü, 4 adet çift köprü, 1 adet köprülü kavşak ve 20 adet de hemzemin kavşak yer almaktadır.
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