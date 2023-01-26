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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati AB Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile katılım müzakereleri sürecini görüştü.

Ekleme: 26.01.2023 - 20:57 Güncelleme: 26.01.2023 - 20:58 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati AB Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Brüksel'deki AB Komisyonu binasında Varhelyi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile AB müzakere sürecimizi ele aldık." ifadesini kullanan Nebati, küresel zorlukların arttığı bu dönemde AB'ye en fazla katkı sağlayabilecek aday ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Bakan Nebati, toplantıda AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-III) döneminde işbirliğinin geliştirilmesi, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme konularında görüş alışverişinde bulunduklarını aktararak, "Ayrıca Türkiye Ekonomik Modeli üzerine detaylı değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşan tahıl koridorunun, gıdaya erişim ve gıda fiyatlarındaki olumlu etkisinin değerlendirmelerini yaptık." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati AB Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştü

Basına kapalı gerçekleştirilen ve bir saat süren toplantıya Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da katıldı.
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