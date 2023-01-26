'Bizim adayımız Kılıçdaroğlu' cümlesini duyan Ersan Şen çılgına döndü!

Altılı masada devam eden adaylık krizi, canlı yayın tartışmalarına da yansıdı. Habertürk yayınına konuk olan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile hukukçu Ersan Şen arasında 'Kılıçdaroğlu' polemiği yaşandı.CHP'li Erol, adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek, 'Altılı masanın iradesi beni bağlamaz. Genel başkanımız hangi kararı verirse biz onu destekleriz' dedi.ERSAN ŞEN ÇİLEDEN ÇIKTI: GÖZÜNDE ATEŞ ELİNDE KIVILCIM YOK YABu sözler Şen'i çileden çıkardı. 'Halk isteseydi Kılıçdaroğlu çoktan adaydı.' diyen Şen, 'Kılıçdaroğlu'nun gözünde ateş, elinde kıvılcım yok ya' ifadeleriyle tepki gösterdi.'SANA NE YA BİR İZİN VER'Şen'in Erol'un konuşmalarına sürekli müdahale etmesiyle tartışma alevlendi.Sinirlenen Erol 'Bir izin ver de anlatayım. Sana ne ya. Seni mutlu etmek için mi konuşuyoruz biz burda. Bir izin ver ya' dedi.'SANA MI SORACAĞIM'Şen de 'Sana mı soracağım ne zaman konuşacağımı. Konuşuyorum işte.. Hadi Bakalım' yanıtını verdi.