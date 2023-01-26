  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,44 - 20,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Bizim adayımız Kılıçdaroğlu' cümlesini duyan Ersan Şen çılgına döndü!

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı canlı yayında "Bizim adayımız, bizim irademiz Kılıçdaroğlu. Altılı masanın iradesi beni bağlamaz." dedi. Erol'un bu sözleri yanında oturan hukukçu Ersan Şen'i çıldırttı. Şen, "Halk isteseydi Kılıçdaroğlu çoktan adaydı. Kılıçdaroğlu'nun gözünde ateş, elinde kıvılcım yok ya" ifadeleriyle CHP'li Erol'a tepki gösterdi.

'Bizim adayımız Kılıçdaroğlu' cümlesini duyan Ersan Şen çılgına döndü!
Ekleme: 26.01.2023 - 01:25 Güncelleme: 26.01.2023 - 01:37 / Editör: Ozge Selin
'Bizim adayımız Kılıçdaroğlu' cümlesini duyan Ersan Şen çılgına döndü!
Altılı masada devam eden adaylık krizi, canlı yayın tartışmalarına da yansıdı. Habertürk yayınına konuk olan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile hukukçu Ersan Şen arasında 'Kılıçdaroğlu' polemiği yaşandı.

CHP'li Erol, adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek, 'Altılı masanın iradesi beni bağlamaz. Genel başkanımız hangi kararı verirse biz onu destekleriz' dedi.

ERSAN ŞEN ÇİLEDEN ÇIKTI: GÖZÜNDE ATEŞ ELİNDE KIVILCIM YOK YA

Bu sözler Şen'i çileden çıkardı. 'Halk isteseydi Kılıçdaroğlu çoktan adaydı.' diyen Şen, 'Kılıçdaroğlu'nun gözünde ateş, elinde kıvılcım yok ya' ifadeleriyle tepki gösterdi.

'SANA NE YA BİR İZİN VER'

Şen'in Erol'un konuşmalarına sürekli müdahale etmesiyle tartışma alevlendi.

Sinirlenen Erol 'Bir izin ver de anlatayım. Sana ne ya. Seni mutlu etmek için mi konuşuyoruz biz burda. Bir izin ver ya' dedi.

'SANA MI SORACAĞIM'

Şen de 'Sana mı soracağım ne zaman konuşacağımı. Konuşuyorum işte.. Hadi Bakalım' yanıtını verdi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
'Bizim adayımız Kılıçdaroğlu' cümlesini duyan Ersan Şen çılgına döndü!
TTB çatısı altında 'Öcalan'a özgürlük' toplantısı: TSK'ya iftira atan Fincancı da katıldı!
Fatih Altaylı'dan CHP’ye 25 kişilik liste tepkisi: Muhalefet açısından durum tam felaket!
Bakan Soylu: Yerli yazılım ASENA ile 6 bin 636 suçlu yakalandı
CHP ve İYİ Parti başörtüsü düzenlemesine karşı çıktı.
İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu! 6'lı masa öncesi dikkat çeken gelişme...
ABD'den Ukrayna'ya M1 Abrams sevkiyatı: 31 adet tank gönderecekler
MGK bildirisinde İsveç ve Finlandiya vurgusu: NATO'ya katılmak isteyenler müttefikliğe uygun davranmalı
Kritik MGK Toplantısı sona erdi. İşte masadaki konular...
Finlandiya Türkiye'ye karşı uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı
Yeni Konut Finansman Programı yasalaştı...
Putin'den Almanya'ya ikinci dünya savaşı hatırlatması: ABD sizi hala işgal ediyor
MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan sekiz kişi yakalandı
Türkiye konuştuğu şarkıcı Onur Şener cinayetinde flaş gelişme! Kız arkadaşı konuştu: Arkamı döndüğümde kimseyi göremiyordum…
MÜSİAD'dan İsveç ve Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki
Bodrum Belediyesi’nde usulsüzlük! Görevden uzaklaştırılan başkan yardımcılarının hesaplarına bloke konuldu
İzmir'de taksi tarifelerine zam: İndi-bindi 30 TL oldu
EYT yasa teklifi Meclis'te imzaya açıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterisine hazırlanıyor: Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı 'Kış Tatbikatı'
Antalya ve çevresinde hissedilen deprem!
25 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı!

25 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı!

Çölde sıra dışı görüntü: Ender yaşanan doğa olayı büyük şaşkınlığa neden oldu

Çölde sıra dışı görüntü: Ender yaşanan doğa olayı büyük şaşkınlığa neden oldu

Büşra Kabataş'ı hunharca katleden caninin 'internet aramaları' dehşete düşürdü

Büşra Kabataş'ı hunharca katleden caninin 'internet aramaları' dehşete düşürdü

Ordu'da endişelendiren görüntü: Uyumaları gerekirken uçuyorlar

Ordu'da endişelendiren görüntü: Uyumaları gerekirken uçuyorlar

İstanbul-Edirne arası bir saate düşüyor: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ilk etabı için tarih belli oldu

İstanbul-Edirne arası bir saate düşüyor: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ilk etabı için tarih belli oldu

Dünya'nın çekirdeği tersine dönmeye başladı: Bilim dünyasını karıştıran iddia

Dünya'nın çekirdeği tersine dönmeye başladı: Bilim dünyasını karıştıran iddia