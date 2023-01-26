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ABD Dışişleri: Tanklar Ukrayna'nın sadece kendi topraklarını savunması koşuluyla verilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'ya verilecek tanklar üzerinde de diğer silahlarda olduğu gibi bu ülkenin sadece topraklarını savunmak için kullanması koşulu olduğunu söyledi.

Ekleme: 26.01.2023 - 01:42 Güncelleme: 26.01.2023 - 01:53 / Editör: Ozge Selin
ABD Dışişleri: Tanklar Ukrayna'nın sadece kendi topraklarını savunması koşuluyla verilecek
ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya bir tank taburuna denk gelecek şekilde Ukrayna ordusuna 31 M1 Abrams tankı vereceklerini duyurmasından sonra, Dışişleri Basın toplantısında bu tankların Kırım'a yönelik bir operasyonda, Rusya topraklarına veya Belarus'taki Rus birliklerine karşı kullanılmasına izin verilip verilmediği soruldu.

Price, bu tankların Ukrayna toprakları dışında kullanılıp kullanılmayacağını söylemedi. Ancak sözcü, "Sadece ve sadece bir koşul konuldu. Bu da verdiğimiz her şey sadece Ukrayna'nın kendini savunması içindir. Verdiğimiz her şey Ukraynalı ortaklarımızın etkili ve başarılı bir şekilde uluslararası alanda tanınan sınırlarını egemen Ukrayna toprağının parçası olarak savunması içindir. Bu en son duyurulan Abrams tankları için de, geçen yıl 24 Şubat'tan önce sağladığımız diğer sistemler, Stinger, Javeline gibi hava savunma ve zır delici sistemler için de geçerlidir." dedi.

ABD'nin bu tankları tedarik etme kararı almakla Rusya'ya karşı ortakları ile birlik içinde olduğunu gösterdiğini söyleyen Price, bu kararın Biden'ın Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri ile yaptığı görüşme sonunda geldiğini ifade etti.

Price söz konusu kararın "başarılı", "faydalı" ve "yapıcı" bir diplomasinin sonucu olduğunu söyledi.

ABD'NİN UKRAYNA'YA TANK SAĞLAMA KARARININ ARKASINDAKİ TARTIŞMA

ABD yönetimi bakım, idame ve eğitimleri gerekçe göstererek Abrams tanklarının Ukrayna'ya verilmesinin şu aşamada uygun olmadığını öne sürüyordu.

18-20 Ocak'ta Almanya'daki Ramstein üssünde Ukrayna Temas Grubu olarak bilinen 50 ülkenin savunma bakanlarının Ukrayna gündemiyle bir araya geldiği toplantıda, Almanya'nın ABD'den önce Ukrayna'ya tank vermeyeceğini açıkladığı iddia edilmişti.

Berlin'in aynı zamanda Alman yapımı tankları Ukrayna'ya vermek isteyen diğer ülkelere onay vermemesi de tartışmalara neden olmuştu.

Almanya'nın ABD'den önce Ukrayna'ya tank tedarik etmekte isteksiz olması ve Alman yapımı tankların Ukrayna ordusuna başka devletlerce verilmesini onaylamaması Washington'u adım atmak zorunda bıraktığı ifade ediliyor.

ABD'nin bu kararı almasıyla eş zamanlı olarak Almanya da Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını vereceğini açıklamıştı.

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