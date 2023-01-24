  • USD: 18,78 - 18,82
  • EURO: 20,48 - 20,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Habertürk'ten 'karne hediyesi et' açıklaması: Muhabirin görevine son verildi!

Habertürk, "Karne hediyesi olarak et alan çocuk" haberini yapan muhabirin işine son verdiğini duyurdu ve kamuoyundan özür diledi.

Habertürk'ten 'karne hediyesi et' açıklaması: Muhabirin görevine son verildi!
Ekleme: 24.01.2023 - 14:49 Güncelleme: 24.01.2023 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
Habertürk'ten 'karne hediyesi et' açıklaması: Muhabirin görevine son verildi!
Habertürk TV, 23 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan “Karne hediyesi et alan çocuk” başlıklı haber için başlattığı kurum içi soruşturmanın sonucunu paylaştı. Habertürk, haberi yapan muhabirin işine son verildiğini açıkladı.

Kurum açıklamasında, haberin ham görüntülerinin incelendiği, muhabirden savunma alındığı belirtildi. Açıklamada 'Neticede incelenen ham kayıtların açıkça gösterdiği üzere; muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir' denildi.

HABERTÜRK: ÖZÜR DİLİYORUZ
Açıklama şöyle devam etti:

'Muhabir savunmasında haberin konusunun çocuk olmadığı, çocuğu ailesiyle rastlantı sonucu mağazada gördüğünü ve habere sıcaklık ve neşe katmak için çocukla şaka mahiyetinde konuştuğunu, ancak bu kısa konuşmanın sosyal medya ve diğer medya mecralarında bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve haberdeki bağlamın tamamen dışında bir çerçeveye sokularak kendisinin ve Habertürk'ün aleyhine bir şekle dönüştürüldüğünü ve olayın iradesi dışında getirildiği noktadan büyük üzüntü duyduğunu belirtmiş ise de bu açıklama ve savunma gazetecilik ilke ve kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde çocuğa nasıl konuşması gerektiğini dikte eden ön konuşmayı izah ve ikna edici nitelikte bulunmamıştır.

Habertürk'ün yayın ilkelerinin vazgeçilmez kırmızı çizgisi, verdiği haberin doğruluk ve dürüstlük açısından sarsılmaz bir güven ve inanç içerisinde olmasıdır. Bu güveni sarsacak ihmal veya kasta herhangi bir tolerans gösterilmesi de mümkün değildir. Esasen bu husus dürüst yayıncılığın da evrensel ilkesidir.

Bu haberde muhabirimizin, çocuğun konuşması/konuşturulması ile ilgili kısımda aldığı tutum bu ilkelerin açıkça ihlali niteliğinde görülmüş olduğundan kendisiyle iş ilişkimiz bugün itibarıyla sonlandırılmıştır.

Başta haberde konuşturulan çocuk olmak üzere haberden etkilenen tüm kişilerden ve değerli izleyicilerimizden muhabirimizin kabul edilemez bu görev ihlali nedeniyle açıkça özür diliyoruz.

Tespit edildiği anda hatalarını açıkça kabul etmek, doğruyu söylemek ve gerektiğinde haberin mağdurundan özür dilemek de dürüst gazeteciliğin olmazsa olmaz ilkelerinden birisidir.

Bu anlayışla, haberimizi düzeltiyor, o haberdeki çocuğun konuştuğu bölüme, haberciliğin ilkelerine aykırı olduğu için, referans verilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.'

Ne olmuştu?

Habertürk'te Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlaması üzerine yapılan haberde, bir çocuğun 'Annem karne hediyesi et aldı' sözleri gündem oldu. Sosyal medyada çokça paylaşılan görüntüler üzerinden muhalefet partileri de hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Yayında 'Karne hediyesi kasap abisinden 3 kalem pirzola' diyerek eti çocuğa uzatan kasap ise daha sonra olayı reddedip “Aile kasap dükkanıma yakın bir evde oturur. Evleri arabaları var muhtaç insanlar değiller” dedi. Annenin durumu yalanladığı öne sürüldü.

Tartışmaların odağındaki Habertürk'ten de olayla ilgili açıklama geldi ve kurum içi soruşturma başlatıldığı açıklandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollanda'da Kur'an'a saldırıya tepki
Habertürk'ten 'karne hediyesi et' açıklaması: Muhabirin görevine son verildi!
AK Parti seçmeni ve Karadenizlilere skandal sözler!
Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemine İsveç'ten skandal savunma: 'Yasalar özgür kılar'
Bilecik'te keşfedilen 109 ton altının ekonomiye kazandırılması için geri sayım başladı
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya AK Parti'li Çelik'ten tepki
Bakan Murat Kurum tarih verdi: İstanbul Finans Merkezi Nisan ayında tamamlanacak
Hulusi Akar: Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!
Bakan Koca'dan SMA ilacı açıklaması: 2 ilacı daha ödeme listesine almamız gündemde...
Halk TV yayınında Altılı masadan beklenen icraat açıklandı: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmalı
Tarihi fotoğraf ortaya çıktı! Bayraktar kardeşler, 2009 yılında Erdoğan'a İHA'ları böyle anlatmış
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
Bahçeli'den Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki: Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı.
Kılıçdaroğlu'nu dinleyenler 5 günde battı; Kalanlar kazancına kazanç ekledi
6'lı masadaki seçim listesi çalışması yeni bir kavganın fitilini ateşledi
İsmail Saymaz: CHP'nin artık İstanbul'da kazanması çok zor
Borçlar ve ceza puanı siliniyor, kamu alacaklarına da yapılandırma geliyor
Finlandiya'dan NATO üyeliği açıklaması: Ortam sakinleşene kadar görüşmelere ara verelim
Fransa'da hükümete karşı protestolar genişliyor: Fırıncılar sokağa indi
24 Ocak hava durumu: O illere yoğun sis ve pus uyarısı!

24 Ocak hava durumu: O illere yoğun sis ve pus uyarısı!

Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı...

Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı...

Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı

Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı

Van Gölü'nden endişelendiren kare: NASA'nın uydusu görüntüledi

Van Gölü'nden endişelendiren kare: NASA'nın uydusu görüntüledi

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi: İsteği yüzleri gülümsetti!

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi: İsteği yüzleri gülümsetti!

Kayaların içi oyularak yapıldı: Başka bir benzeri daha yok

Kayaların içi oyularak yapıldı: Başka bir benzeri daha yok