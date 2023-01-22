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Ömer Çelik: Nefrete nefretle karşılık verilmez

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösteren Ömer Çelik, İsveç'e gereken cevabın dayanışma ile verileceğini söyledi.

Ömer Çelik: Nefrete nefretle karşılık verilmez
Ekleme: 22.01.2023 - 12:34 Güncelleme: 22.01.2023 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
Ömer Çelik: Nefrete nefretle karşılık verilmez
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç makamlarınca Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin vermesine tepki gösterdi.

'Dayanışma oluşturmalıyız'
Çelik, 'Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır. Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor. Kuran-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz.' dedi.

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