Antalya’da yangın faciası: Kız kardeşler yanarak can verdi!

TORUNU BİDONLA EVE GELDİAnneanne Hülya Çetinkaya ile birlikte yaşadığı torunu Okan.A.(28) iddiaya göre elinde 5 litrelik bidonla geldi. Anneanne ve torun arasında tartışma büyüdü. Bu sırada üst katta oturan Okan A.'nın teyzesi Filiz Kaplan 46 KADES'e basarak polisten yardım istedi, Ardından annesi ile yeğeni Okan.A.'nın yanına geldi. Bu sırada Okan .A. ile Filiz Kaplan arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda evi sararken, o sırada yangını söndürmek için Okan.A.'nın annesi Yeliz Çetinkaya evden çıkarak yangın tüpü aramaya başladı.İTFAİYE MÜDAHALE ETTİAlevlerin kısa sürede büyüyüp üst kata sıçradığı yangında, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Evde Hülya Çetinkaya ve Filiz Kaplan'ın . cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan Okan . A. ise önce hastaneye kaldırıldı. Ardından gözaltına alındı. Olayla ilgi soruşturma sürüyor.