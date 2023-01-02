Gece ve sabah saatlerine dikkat: İstanbul Valiliği ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan önemli uyarı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşları uyardı.Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğini belirterek,ifadelerine yer verdi.Öte yandan, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seyahat edecek yolculara sis uyarısı yaptı.HEAŞ'tan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı uçuşlarında, 3 ve 4 Ocak tarihlerinde gece saatlerinden öğle saatlerine kadar yoğun sis beklendiği belirtilerek,ifadelerine yer verildi.