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Gece ve sabah saatlerine dikkat: İstanbul Valiliği ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan önemli uyarı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşları uyardı. Öte yandan, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), sis nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleşecek seferlerde yaşanabilecek iptal ve gecikmelere karşı yolculardan uçuşlarını takip etmelerini istedi.

Ekleme: 2.01.2023 - 21:11 Güncelleme: 2.01.2023 - 21:18 / Editör: Ozge Selin
Gece ve sabah saatlerine dikkat: İstanbul Valiliği ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan önemli uyarı!İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğini belirterek, 'Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım.' ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seyahat edecek yolculara sis uyarısı yaptı.

HEAŞ'tan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı uçuşlarında, 3 ve 4 Ocak tarihlerinde gece saatlerinden öğle saatlerine kadar yoğun sis beklendiği belirtilerek, 'Uçuşlarda aksamalar ve iptaller yaşanması beklenmekte olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.' ifadelerine yer verildi.
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