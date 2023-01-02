CHP'li Eminağaoğlu HDP'ye devlet yardımının durdurulmasına karşı çıktı!
Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin Hazine yardımı bulunan hesaplarının bloke edilmesini talep etmişti. Yagıtay Başsavcılığı talebin gerekçesi olarak HDP'nin terör örgütüyle ilişkisinin devam ettiğini belirtmişti. CHP'li Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebinin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek karara karşı çıktı.
CHP'li Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'ye yapılacak devlet yardımına tedbir konulması talebinin hukuka aykırı olduğunu söyledi.
'HUKUKA AYKIRI'
CHP'li Eminağaoğlu, Yargıtay'ın HDP'nin hazineden aldığı yardımlara bloke edilmesini talep etmesine karşı çıkarak, 'Dava AYM önünde çok uzadı. Malum siyasi partiler kanunu der ki, seçim döneminde devlet yardımı üç katı ödenir der. Açık ve net olarak bu yazar, herhangi bir takdir hakkı da bırakmaz. Seçim dönemi geldi. Siz o partiye bu yardımı ödemezseniz eşit seçim yarışından koparıyorsunuz. Bu da seçim kanununa aykırı bir durum' dedi.
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