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Bakan Soylu'dan 'kadına şiddet' mesajı: Sıfır olana kadar mücadeleye devam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadına şiddet sıfır olana kadar mücadeleye devam" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu'dan 'kadına şiddet' mesajı: Sıfır olana kadar mücadeleye devam
Ekleme: 2.01.2023 - 20:16 Güncelleme: 2.01.2023 - 20:53 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan 'kadına şiddet' mesajı: Sıfır olana kadar mücadeleye devam
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından, ''İstanbul Sözleşmesi feshedilirse kadın cinayetleri artar' diyenler' notuyla birlikte '2022 Aile İçi ve Kadına Şiddet Raporu'ndan verileri paylaştı.

Soylu, paylaşımında, 'Kadına şiddet sıfır olana kadar mücadeleye devam. Bugün, Kadına Şiddet konusunda Değerlendirme Toplantımızda da bakanlığımız görev alanında önemli ek kararlar alacağız.' ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan 'kadına şiddet' mesajı: Sıfır olana kadar mücadeleye devam

Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi 3 bin 310 vakanın takibini yaptı

Bakan Soylu'nun paylaşımında verilerine yer verdiği rapora göre, 2021'de 309, 2022'de 272 kadın cinayeti işlendi.

Erkeklere yönelik temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitiminden 8 milyon 262 bin 794 kişi yararlanırken, 2 milyon 987 bin 525 de eğitim broşürü dağıtıldı.

Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi tarafından bugüne kadar 3 bin 310 vaka takip edildi, 823 vakanın takipi sürüyor.

Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) 4 milyon 756 bin 960 kişi tarafından cep telefonuna indirilirken, buradan 606 bin 146 ihbarda bulunuldu.
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