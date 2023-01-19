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TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı HDP'lilerle kucaklaştı: Arkadaşım hoş gelmiş

TSK'ya kimyasal silah iftirası atmasının ardından tutuklu yargılanan ve geçtiğimiz hafta tahliye edilen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, HDP'lilerle bir araya geldi. Fincancı ile buluşan HDP'li Meral Danış Beştaş, beraberinde bulunan HDP'lilerle birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fincancı'ya sarılarak fotoğraf çektiren Beştaş, paylaşımına "Arkadaşım, Şebnem Hocamız hoş gelmiş" notunu düştü.

TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı HDP'lilerle kucaklaştı: Arkadaşım hoş gelmiş
Ekleme: 19.01.2023 - 16:10 Güncelleme: 19.01.2023 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı HDP'lilerle kucaklaştı: Arkadaşım hoş gelmiş
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 'Terör örgütü PKK propagandası' yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davada 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, geçtiğimiz hafta tahliye edildi.

HDP'LİLERLE BULUŞTU
TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı'nın tahliye edilmesi HDP'de sevinçle karşılandı. Tahliye kararının alınmasın ardından ilk olarak HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya sarılan Fincancı, bugün de HDP'lilerle bir araya geldi.

'ARKADAŞIM HOŞ GELMİŞ'
Fincancı ile buluşan HDP'li Meral Danış Beştaş, beraberinde bulunan HDP'lilerle birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fincancı'ya sarılarak fotoğraf çektiren Beştaş, paylaşımına 'Arkadaşım, Şebnem Hocamız hoşgelmiş' notunu düştü.

HDP, 'Terör örgütü PKK propagandası' yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve tutuklu yargılanan Şebnem Korur Fincancı'yı yaşanan süreçte yalnız bırakmamıştı. TTB'li Fincancı'nın duruşmalarını yerinde takip eden HDP'liler sosyal medyadan da sık sık destek mesajları paylaşmıştı.
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TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı HDP'lilerle kucaklaştı: Arkadaşım hoş gelmiş
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