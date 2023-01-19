CHP'de istifa depremi! İzmir'de parti karıştı... İlçe başkanı ve yöneticileri istifa etti

CHP İzmir'de sular bir türlü durulmak bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Deniz Yücel'in milletvekili aday adayı olmak için il başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Yücel'den boşalan koltuğa CHP MYK'sı Şenol Arslanoğlu'nu atadı. Arslanoğlu koltuğa oturur oturmak ayağının tozu ile Dikili krizi ile karşı karşıya kaldı.Uzun süredir Dikili ilçe başkanlığı görevini yürüten Hasan Altıparmak önceki gün sağlık nedenlerini gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Altıparmak'ın istifası ilçe örgütünü karıştırdı. Altıparmak'ın yönetim kurulunda yer alan 9 üyenin de beraber geldik beraber gideriz diyerek istifa etmesi ile birlikte CHP Dikili ilçe yönetimi düştü.Diğer 3 üyenin ise şehir dışında olduğu için istifa depreminin yaşandığı yönetim kurulu toplantısına katılamadığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde CHP İzmir İl Başkanlığı'nın Dikili'ye yeni ilçe başkanı ve yönetimini atayacağı belirtildi.Her ne kadar Altıparmak sağlık nedenlerini gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklasa da yaşananların arkasında geçtiğimiz aralık ayında yaşananların olduğu öne sürüldü. Yaklaşmakta olan genel seçimler öncesi il yöneticileri ile veda ziyaretleri gerçekleştiren Deniz Yücel Aralık ayında CHP Dikili ilçe yönetimini ziyaret etmiş ziyaret sonrası CHP İzmir İl Sekreteri Ahmet Yıldız'ın ilçe örgütünün karar defterine tutanaksız olarak el koyduğu, ardından da defterdeki eksik ve hataları rapor haline getirdiği iddia edilmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası parti kulislerinde parti programlarına katılmadığı, ikinci bölgede düzenlenen saha çalışmalarında yer almadığı öne sürülen CHP Dikili İlçe Başkanı Hasan Altıparmak'ın görevden alınacağına ilişkin iddiaları gündeme gelmişti.