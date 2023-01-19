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ABD'de gündem F-16'lar! Ülke basınından dikkat çeken yorum: 'Türkiye, ABD'nin gücünün sınırları olduğunu gösterdi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD temasları sürerken ülkeden çarpıcı F-16 açıklamaları geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 satışı ve modernizasyonu desteklediği, bu konuda Kongredeki muhataplarıyla çalışmaya devam edecekleri belirtildi. Bu gelişme Yunan ve Yahudi lobilerini harekete geçirdi. İki lobi Türkiye karşıtı hamlelerini hızlandırırken, ABD basınında dikkat çeken bir yorumda bulunuldu. The Hill'de yer alan bir haberde, "Türkiye, giderek çok kutuplu hale gelen bir dünyada ABD'nin gücünün sınırlarını kabul etme ihtiyacının iyi bir örneğidir." ifadeleri kullanıldı.

ABD'de gündem F-16'lar! Ülke basınından dikkat çeken yorum: 'Türkiye, ABD'nin gücünün sınırları olduğunu gösterdi'
Ekleme: 19.01.2023 - 16:12 Güncelleme: 19.01.2023 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
ABD'de gündem F-16'lar! Ülke basınından dikkat çeken yorum: 'Türkiye, ABD'nin gücünün sınırları olduğunu gösterdi'
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini ve mevcutların modernize edilmesi gerektiğine inandığını aktararak bu konuda Kongredeki muhataplarıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bu açıklama Türkiye karşıtı lobileri harekete geçirirken ABD basınından dikkat çeken bir Türkiye yorumu geldi.

Geçtiğimiz günlerde Biden hükümetinin Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu kararını kongreye bildireceğinin haberinin gelmesinin ardından Türk düşmanı senatör küplere binmiş, Türkiye'ye F-16 satışı yapılmasını engellemek için 'yemin' etmişti. Menendez skandal taleplere bulunmuştu.

ABD'de gündem F-16'lar! Ülke basınından dikkat çeken yorum: 'Türkiye, ABD'nin gücünün sınırları olduğunu gösterdi'

Başta Menendez olmak üzere Yunan lobisinin Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesi için çalışmalar sürerken Jewish Insider sitesinde yer alan habere göre, Amerikan Yahudi Komitesi Menendez'e destek veriyor.

Jewish Insider'a konuşan ABD'deki bir Yahudi temsilci, F-16'lar için onay vermeden önce Türk hükümetinin tavrında bazı değişiklikler görmek istediklerini belirtti skandal ifadeler kullandı: Türkiye'yi 'güvenilmez bir NATO müttefiki' olarak niteledi.

ABD'de gündem F-16'lar! Ülke basınından dikkat çeken yorum: 'Türkiye, ABD'nin gücünün sınırları olduğunu gösterdi'

Bazı kongre üyelerinin F-16 satışını engellemeye çalıştığına dikkat çeken The Hill gazetesi, Türkiye ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kongre'nin Türkiye'ye F-16 satışını engellemesinin bir çözüm olmadığı belirtilen haberde, Türkiye'nin küresel bir aktör olduğu vurgulandı.

Haberde, Ukrayna savaşı, Erdoğan'ın bağımsız reel politikasını keskin bir şekilde açığa çıkardığı belirtilirken Rusya-Ukrayna savaşında izlediği denge politikasına dikkat çekildi. Bir yandan Ukrayna ile güçlü ve ekonomik bağlantıları olan Başkan Erdoğan'ın diğer yandan da tahıl krizinin çmzülmesi konusunda yapıttığı arabulucu rolü hatırlatıldı. Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesinin bir işe yaramayacağı ifade edilen haberde, Ankara'nın muharip savaşçılar konusunda alternatif kaynaklar bulabileceği de belirtildi.

ABD'NİN GÜCÜNÜN SINIRLARI OLDUĞUNU GÖSTERDİ

'Daha geniş anlamda Türkiye, giderek çok kutuplu hale gelen bir dünyada ABD'nin gücünün sınırlarını kabul etme ihtiyacının iyi bir örneğidir.' ifadelerinin kullanıldığı haberde, ABD ve Türkiye'nin çıkarlarının yeterince kesiştiği ifade edildi. Türkiye'nin önemli bir bölgesel ve küresel aktör' olduğu vurgulandı. İşbirliği yapılmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

ABD'de gündem F-16'lar! Ülke basınından dikkat çeken yorum: 'Türkiye, ABD'nin gücünün sınırları olduğunu gösterdi'
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ABD'de gündem F-16'lar! Ülke basınından dikkat çeken yorum: 'Türkiye, ABD'nin gücünün sınırları olduğunu gösterdi'
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