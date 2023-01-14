Batman'da yolda yürüyen kadın bıçaklı saldırıya uğradı

Kadına şiddet olaylarının son adresi Batman oldu..Yolda yürüyen kadın, dehşet dolu anlar yaşadı. Gültepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda yolda yürüyen K.O., H.B isimli kişinin bıçaklı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Bıçaklanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.O., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polislerin başlattığı incelemeler sonucunda H.B yakalanarak gözaltına alındı.H.B.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, K.O.’nun ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.