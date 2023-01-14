Ali Babacan: Eşit değilsek o zaman her parti kendi yoluna

Türkiye seçime odaklanmış durumda.Cumur İttifakı rakip Cumurbaşkanı adayını beklerken muhalefette bakanlık paylaşımı, imza yetkisi ve eşitlik ilkesi tartışılıyor. Özellikle muhalefetin seçimi kazanması durumunda görev dağılımının nasıl yapılacağı konusunda oy oranlarına göre atılacak adımlar tartışma konusu. CHP ve İyi Parti tabanı bu konuda kendi partileri ile yüzdelik dilimde en altta olan diğer 6'lı masa partilerinin eşit olmadığını ileri sürüyor.Bu değerlendirmelere ise DEVA ve Gelecek partilerinden eleştiriler geliyor. Daha önce bu konuda kendisine sorulan soruya Gelecek Partisi Genel başkanı Ahmet Davutoğlu, masadan kalkmayı ima ederek cevap vermişti. Aynı konu bu kez Medyascope'ta Ruşen Çakır tarafından DEVA Partisi genel Başkanı Ali Babacan'a soruldu.Babacan da Davutoğlu'na yakın bir değerlendirmede bulunurken, "o zaman her parti kendi yoluna" ifadelerini kullandı.Babacan şöyle konuştu:"Bu tartışma gayet doğal. Çünkü 6'lı masa Türkiye'de bir ilk. O yüzden insanlar bunun özünü bir miktar anladı ama anlayamayanların da olduğunu anlıyoruz.Seçimlerden önce hiçbir partinin seçimde yüzde kaç alacağını önden hesap ederek bir çalışma olmaz. Öyle bir çalışma ile seçime gidilmez. Öyle bir çalışma ile gidilse o zaman her parti kendi yoluna.Biz masaya hangi anlayışla oturduk. Bu partilerin hepsi eşitler olarak bu masaya oturmuştur. Nasıl Avrupa Birliği'nde Lüksemburg ile Almanya eşitler olarak masaya otururken, nasıl mutabakat ile karar alıyorsa bu masa da öyle bir masa."