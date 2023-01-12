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Mansur Yavaş’tan utandıran iş birliği!

CHP'li Mansur Yavaş Finlandiya Büyükelçiliği ile iş birliği yaparak 750 reflektörlü kol bandı dağıttığını açıkladı. Yavaş'ın Türkiye'nin başkenti için gurur kırıcı ve itibar zedeleyici hareketine tepki yağıyor.

Mansur Yavaş’tan utandıran iş birliği!
Ekleme: 12.01.2023 - 00:37 Güncelleme: 12.01.2023 - 00:49 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş’tan utandıran iş birliği!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Finlandiya Büyükelçiliği ile iş birliği yaparak 750 reflektörlü kol bandı dağıttığını açıkladı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Yavaş, 'Evlatlarımızın güvenliğini sağlamak için Finlandiya Büyükelçiliği ile iş birliği yaptık. İlk etapta 750 reflektörlü kol bandı dağıtıyoruz' açıklamasında bulundu.

Mansur Yavaş’tan utandıran iş birliği!

Yavaş'ın bu çalışması vatandaşların tepkisini çekti...

'YAVAŞ'IN VİZYONU BU'

Ankara'yı küçük düşürdüğü için sosyal medyadan 'Kasaba kafasının ötesine geçemeyen Mansur Yavaş'ın vizyonu bu. Milyarlarca TL'lik bütçeyi yöneten Mansur Yavaş, 750 kol bandı için Finlandiya'ya el açmış.' şeklinde çok sayıda yorum aldı.

Mansur Yavaş’tan utandıran iş birliği!

'750 DEĞİL 7.500 TANE KOL BANDINI HEMEN GÖNDERELİM!'

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da olaya tepki göstererek 'Türkiye'nin başkentini dünyaya rezil etmeyin! ABB Başkanı Mansur Yavaş yazılı talepte bulunsun, 750 değil 7.500 tane kol bandını hemen gönderelim!' dedi.

Mansur Yavaş’tan utandıran iş birliği!

Bir başka tepki de AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Yılmazer'den geldi. Yılmazer; ''Ben buna sadece yazıklar olsun derim. Topu topu 10 Bin TL bile tutmayan kol bantları için Finlandiya'ya el açmış Mansur Yavaş, bir de reklamını yapıyor. ABB küçük düşürülüyor. Ankara küçük düşürülüyor. Alamadığınızı söyleseniz ben gönderirdim 1000 tane kol bandı.'' ifadelerini kullandı.

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