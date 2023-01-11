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Milli Muharip Uçak hangardan çıkışa hazır

Milli Muharip Uçağın 2025 yılında uçması planlanırken, motorunun çalıştırıldığı ve hangardan çıkışa hazır olduğu açıklandı.

Milli Muharip Uçak hangardan çıkışa hazır
Ekleme: 11.01.2023 - 12:07 Güncelleme: 11.01.2023 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
Milli Muharip Uçak hangardan çıkışa hazır
Türkiye, teknoloji ve savunma alanında birçok başarıya imza atılan bir yılı geride bıraktı.

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te de savunma üretiminde büyümeye devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli teknoloji projesi: MMU
İşbirliği ve ihracat anlaşmaları gibi önemli adımlar atan Türkiye'nin milli üretiminde yeni bir gelişme daha yaşandı.

2023 yılına damga vuracak önemli projelerden biri olan ve aynı zamanda ülkenin en önemli teknoloji projesi olarak öne çıkan Milli Muharip Uçak'ta (MMU), geçtiğimiz aylarda son montaj aşamasına gelinmişti.

Motoru çalıştırıldı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen MMU'nun, 2025 yılında uçması planlanıyordu.

Beklenenden önce tamamlanan Milli Muharip Uçağın motoru çalıştırılarak hangardan çıkışa hazır hale geldiği belirtildi.

Törenin yapılacağı tarihle ilgili açıklama bekleniyor.

Özellikleri
MMU üstün hava hakimiyetini;

Yeni Silahlarla Artırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili
Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş
Yapay Zeka ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlıyor.

Milli Muharip Uçak hangardan çıkışa hazır
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Milli Muharip Uçak hangardan çıkışa hazır
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