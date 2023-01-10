Otomobil sahiplerine güzel haber: Benzine indirim geliyor

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerinde hareketlilik yaşanıyor.Son olarak araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi.Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 11 Ocak Çarşamba gecesinden itibaren benzin grubunda 65 kuruş indirim bekleniyor.Motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Motorin litresi 22.07Benzinin litresi 19.51Motorin litresi 22.26Benzinin litresi 19.71Motorin litresi 22.35Benzinin litresi 19.69