Otomobil sahiplerine güzel haber: Benzine indirim geliyor
Benzin grubunda 65 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor. İndirimin 11 Ocak Çarşamba gecesinden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerinde hareketlilik yaşanıyor.
Son olarak araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 11 Ocak Çarşamba gecesinden itibaren benzin grubunda 65 kuruş indirim bekleniyor.
Motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul
Motorin litresi 22.07
Benzinin litresi 19.51
Ankara
Motorin litresi 22.26
Benzinin litresi 19.71
İzmir
Motorin litresi 22.35
Benzinin litresi 19.69
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