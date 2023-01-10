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Bakan Kurum'dan TOKİ ödemeleri ile ilgili açıklama: Artış oranında yüzde 50 indirim yaptık

TOKİ vade artış oranı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Bakan Kurum, memur maaşlarındaki zam oranının yüzde 30 olduğunu anımsattı, TOKİ vade artış oranının ise yüzde 15,40 olduğunu ifade etti. Kurum, TOKİ taksitlerinin artış oranında yüzde 50 indirime gittiklerini söyledi.

Bakan Kurum'dan TOKİ ödemeleri ile ilgili açıklama: Artış oranında yüzde 50 indirim yaptık
Ekleme: 10.01.2023 - 14:33 Güncelleme: 10.01.2023 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum'dan TOKİ ödemeleri ile ilgili açıklama: Artış oranında yüzde 50 indirim yaptık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksitleri ile ilgili merakla beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Kurum, TOKİ vade artış oranında yüzde 50 indirime gittiklerini duyurdu.

BAKAN KURUM'DAN TOKİ TAKSİTLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bakan Kurum, TOKİ taksitleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Memur maaş artışı yüzde 30 ama biz TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk, yani artış oranında yüzde 50 indirim yaptık.' ifadelerini kullandı.

TOKİ TAKSİTLERİ GEÇEN YIL YÜZDE 26 ARTMIŞTI
TOKİ taksitlerinin yıllık artış oranı 2021 yılında 10.3 olurken, 2022 yılında yüzde 26,4 olmuştu. Bu yıl TOKİ vade artış oranı geçen yıla göre yüzde 9 daha düşük oldu.
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