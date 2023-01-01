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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Çavuşoğlu'na 'Pele' talimatı! Cenaze törenine katılacak...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brezilyalı efsane futbolcu Pele için yarın yapılacak cenaze törenine katılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Çavuşoğlu'na 'Pele' talimatı! Cenaze törenine katılacak...
Ekleme: 1.01.2023 - 19:21 Güncelleme: 1.01.2023 - 19:29 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Çavuşoğlu'na 'Pele' talimatı! Cenaze törenine katılacak...
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin töreninde Türkiye'yi temsil edecek olan Bakan Çavuşoğlu'na Pele'nin cenaze törenine katılması talimatı verdi.

Çavuşoğlu, Pele için 2 Ocak'ta Brezilya'nın Santos kentinde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

Pele ismiyle tanınan ve futbol tarihinde olağanüstü başarılara imza atan futbolcu Edson Arantes do Nascimento, 29 Aralık'ta Sao Paulo'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Çavuşoğlu'na 'Pele' talimatı! Cenaze törenine katılacak...
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