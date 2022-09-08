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İsveç'te, 2 öğretmeni öldüren okul saldırganına müebbet hapis verildi

Latin okuluna düzenlediği saldırı ile 2 öğretmenin ölümüne neden olan baltalı 18 yaşından Fabian Cederholm, ömür hapis cezasına çarptırıldı.

Ekleme: 8.09.2022 - 16:39 Güncelleme: 8.09.2022 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
İsveç'te, 2 öğretmeni öldüren okul saldırganına müebbet hapis verildi
İsveç'in Malmö kentinde 18 yaşındaki Fabian Cederholm, 21 Mart'ta balta ve bıçakla Latin Okulu'na girerek iki kadın öğretmene saldırdı, öğrencileri tehdit etti.

Öğretmenler, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, Cederholm da polise teslim olarak suçunu itiraf etmişti.

Müebbet hapse mahkum edildi
AA'nın haberine göre; Malmo Bölge Mahkemesi, 21 Mart'ta Latin Okulu'na baltalı saldırı düzenleyen ve 2 kadın öğretmeni öldüren Cederholm'u müebbet hapse mahkum etti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, saldırganın, Victoria Edström ve Sara Böök adlı iki öğretmeni öldürmek ve okuldaki öğrenci ve öğretmenleri tehdit etmek suçundan hüküm giydiği kaydedildi.

18-21 yaşındaki gençlerin ceza indirimleri kaldırıldı
İsveç'te ömür boyu ceza alanlar 20 ila 25 yıl arasında hapis yatarken, 2 Ocak'tan itibaren de 18 ila 21 yaş arasında suç işleyen gençlerin ceza indirimi de kaldırılmıştı.
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