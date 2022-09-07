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Kamyonla çarpışan çalıntı otomobil alev aldı; sürücü öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde iş yerinin önünden çalınan otomobil, kamyonla çarpıştıktan sonra alev aldı. Yangında, otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ekleme: 7.09.2022 - 13:05 Güncelleme: 7.09.2022 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
Kamyonla çarpışan çalıntı otomobil alev aldı; sürücü öldü
​Kozan- Ceyhan kara yolu Kayhan mevkisinde bugün saat 10.00 sıralarında, ters yönde ilerleyen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 Y 1632 plakalı otomobil ile Abdullah S. yönetimindeki 05 EZ 790 plakalı kamyon çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı, alevler kamyona da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilde incelemeye yapan ekipler, sürücünün cesediyle karşılaştı.

Yapılan araştırmada, kazaya karışan otomobilin sabah saatlerinde Kozan ilçesinde bir iş yerinin önünden çalındığı tespit edildi.

Sürücünün cansız bedeni, kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kamyonla çarpışan çalıntı otomobil alev aldı; sürücü öldü
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