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Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Sosyal medya devi Twitter uzun süredir konuşulan tweet düzenleme özelliğini ilk göz görücüye çıkardı. Daha önceki yıllarda kesin bir dille gelmeyeceği söylense de Twitter zaman içerisinde tweet düzenleme özelliğine sıcak bakmaya başladı. Ve bugün itibarıyla Twitter ilk düzenlemiş tweeti kullanıcılarla paylaştı

Ekleme: 30.09.2022 - 15:44 Güncelleme: 30.09.2022 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek
Sosyal medya devi Twitter uzun süredir konuşulan tweet düzenleme özelliğini ilk göz görücüye çıkardı. Daha önceki yıllarda kesin bir dille gelmeyeceği söylense de Twitter zaman içerisinde tweet düzenleme özelliğine sıcak bakmaya başladı. Ve bugün itibarıyla Twitter ilk düzenlemiş tweeti kullanıcılarla paylaştı. Twitter son yılların en çok merak edilen özelliği olan tweet düzenlemeyi ilk kez paylaştı. Son yıllarda sosyal medya platformları arasında kızışan rekabet nedeniyle şirketler kullanıcıların isteklerine kulak vermeye başladı. Önceki yıllarda tweet düzenlemenin kesin bir dille getirilmeyeceğini söyleyen Twitter yakında çıkacak bu özelliği ilk kez test etti.

İLK DÜZENLENMİŞ TWEET ATILDI
İlk yıllarda 140 karakter ile sınırlı olan tweetler daha sonra 280 karaktere kadar çıkarıldı. Birçok farklı özelliğin getirildiği Twitter daha önce pek sıcak bakmadığı tweet düzenleme özelliğinin ilk test tweetini attı.

Tweet düzenleme özelliği sınırsız bir düzenleme yetkisine sahip olmayacak ve bunu herkes kullanamayacak. Kullanıcılar paylaştıkları tweet içerisinde düzenleme yapmak için sadece 30 dakikaya sahip olacak. Sonrasında düzenleme düğmesi iptal olacak. Ayrıca bu süre içinde en fazla beş düzenleme yapma hakkı tanınacak. Tweet düzenleme özelliği önümüzdeki günlerde ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki ücretli abonelik hizmeti Twitter Blue'ya gelecek. Aylık ücreti 4,99 dolar olan Twitter Blue hizmeti, şu anda ülkemizde kullanılmıyor.

Twitter Blue hizmetinin en büyük özelliği tweet geri alma seçeneği. Şirketin 'bu bir düzenleme butonu değildir' vurgusu yaptığı bu özellik, kullanıcılara bir tweeti gönderdikten sonra henüz başkaları tarafından görülmeden geri çekme imkânı tanıyor.

Ayrıca varsayılan geri alma süresi 30 saniye iken; isteğe göre 5, 10, 20 veya 60 saniye yapılabiliyor.
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