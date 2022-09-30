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Putin imzayı attı: Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerin sözde bağımsızlığı tanındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna’da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı.

Putin imzayı attı: Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerin sözde bağımsızlığı tanındı
Ekleme: 30.09.2022 - 01:17 Güncelleme: 30.09.2022 - 01:29 / Editör: Ozge Selin
Putin imzayı attı: Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerin sözde bağımsızlığı tanındı
Putin tarafından imzalanan kararnamelerle Rusya, Ukrayna'daki Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıdı.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya katılmak için 23 ila 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenlenmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu bölgelerin Rusya'ya katılmasına yönelik 30 Eylül'de Kremlin Sarayı'nda tören düzenleneceğini bildirmişti.

Rusya, Donetsk ve Lugansk'taki ayrılıkçı yönetimlerin sözde bağımsızlıklarını 21 Şubat'ta tanımıştı.
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