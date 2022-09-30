NATO'dan 'ilhak' kararına sert tepki! 'Asla tanımayacağız'

Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak ettiğini duyurmasının ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını vurguladı.UKRAYNA NATO'YA ÜYE OLABİLECEK Mİ?Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakı 'gayrimeşru ve yasa dışı' olarak niteleyen Genel Sekreter, Ukrayna'nın NATO üyesi olması için de 30 üyenin oy birliği şartını hatırlattı.'BU SAVAŞASI BİTİRMESİ GEREKEN PUTİN'Putin bu savaşı başlattı. Bu savaşın sorumlusu Putin olduğu için savaşı bitirmesi gereken de yine Putin olacaktır. Burada bir saldırgan var diğer tarafta ise bu saldırıyla başa çıkmaya çalışan bir ülke var. Dolayısıyla biz Ukrayna'yı destekliyoruz. Bölgenin geneli herhangi bir değişime uğramıyor.'SAVAŞTA EN YOĞUN ZAMANI YAŞIYORUZ'Bu savaşın şubattan beri en yoğun zamanını yaşıyoruz. Seferberlik ilan edildi Rusya'da. Bugün de yasa dışı şekilde ilhak açıklandı. Çatışma başladığından beri savaşın artık en yüksek noktasına gelindiğini söyleyebiliriz.STOLTENBERG'DEN KRİTİK GÖRÜŞMEWASHINGTON (AA) - ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki 'gayrimeşru ilhak girişiminden' duydukları endişeyi dile getiren Sullivan ve Stoltenberg, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik taahhütlerini bir kez daha dile getirdi. Görüşmede, Kuzey Akım 2 petrol boru hattına yönelik 'açıkça görülen sabotajı' da ele alan iki isim, kritik altyapıların korunması konusunu görüştü.AB'DEN RUSYA'YA KINAMAAvrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde Rusya'nın düzenlediği referandumları ve sonuçlarını kınadığını açıkladı.Yüksek Temsilci Borrell Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde Rusya'nın düzenlediği referandumlara ilişkin yaptığı açıklamada, AB'nin, bu referandumları ve sonuçlarını kınadığını ifade etti. Borrell, 'AB, yasadışı 'referandumların' düzenlenmesini ve bunların tahrif edilmiş sonuçlarını kınıyor. Bu, sistematik insan hakları ihlalleri arasında Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün bir başka ihlalidir. Rus işgaline karşı çıkmaya ve direnmeye devam eden Ukraynalıların cesaretini takdir ediyoruz' dedi.