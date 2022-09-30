  • USD: 18,52 - 18,55
  • EURO: 18,14 - 18,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

NATO'dan 'ilhak' kararına sert tepki! 'Asla tanımayacağız'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını bildirdi.

NATO'dan 'ilhak' kararına sert tepki! 'Asla tanımayacağız'
Ekleme: 30.09.2022 - 19:38 Güncelleme: 30.09.2022 - 19:48 / Editör: Ozge Selin
NATO'dan 'ilhak' kararına sert tepki! 'Asla tanımayacağız'
Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak ettiğini duyurmasının ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını vurguladı.

UKRAYNA NATO'YA ÜYE OLABİLECEK Mİ?

Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakı 'gayrimeşru ve yasa dışı' olarak niteleyen Genel Sekreter, Ukrayna'nın NATO üyesi olması için de 30 üyenin oy birliği şartını hatırlattı.

'BU SAVAŞASI BİTİRMESİ GEREKEN PUTİN'

Putin bu savaşı başlattı. Bu savaşın sorumlusu Putin olduğu için savaşı bitirmesi gereken de yine Putin olacaktır. Burada bir saldırgan var diğer tarafta ise bu saldırıyla başa çıkmaya çalışan bir ülke var. Dolayısıyla biz Ukrayna'yı destekliyoruz. Bölgenin geneli herhangi bir değişime uğramıyor.

'SAVAŞTA EN YOĞUN ZAMANI YAŞIYORUZ'

Bu savaşın şubattan beri en yoğun zamanını yaşıyoruz. Seferberlik ilan edildi Rusya'da. Bugün de yasa dışı şekilde ilhak açıklandı. Çatışma başladığından beri savaşın artık en yüksek noktasına gelindiğini söyleyebiliriz.

NATO'dan 'ilhak' kararına sert tepki! 'Asla tanımayacağız'

STOLTENBERG'DEN KRİTİK GÖRÜŞME

WASHINGTON (AA) - ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki 'gayrimeşru ilhak girişiminden' duydukları endişeyi dile getiren Sullivan ve Stoltenberg, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik taahhütlerini bir kez daha dile getirdi. Görüşmede, Kuzey Akım 2 petrol boru hattına yönelik 'açıkça görülen sabotajı' da ele alan iki isim, kritik altyapıların korunması konusunu görüştü.

AB'DEN RUSYA'YA KINAMA

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde Rusya'nın düzenlediği referandumları ve sonuçlarını kınadığını açıkladı.

Yüksek Temsilci Borrell Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde Rusya'nın düzenlediği referandumlara ilişkin yaptığı açıklamada, AB'nin, bu referandumları ve sonuçlarını kınadığını ifade etti. Borrell, 'AB, yasadışı 'referandumların' düzenlenmesini ve bunların tahrif edilmiş sonuçlarını kınıyor. Bu, sistematik insan hakları ihlalleri arasında Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün bir başka ihlalidir. Rus işgaline karşı çıkmaya ve direnmeye devam eden Ukraynalıların cesaretini takdir ediyoruz' dedi.

NATO'dan 'ilhak' kararına sert tepki! 'Asla tanımayacağız'
Güçler ayrılığını savunan Akşener yetkileri tek elde topluyor!
Bakan Kasapoğlu duyurdu: 2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanı İstanbul'a verildi
Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu
Tunç Soyer'in 9 Eylül konuşması yargıya taşındı! Osmanlı'yı hain ilan etmişti....
Avrupa Birliği: İlhak edilen 4 bölgenin Rusya'nın parçası olduğunu katiyen kabul etmiyoruz
Rusya'ya katılan 4 bölge töreni düzenleniyor
Yunan spiker Theodoratos: Türk ordusu bizden daha güçlü
İsveç Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı
Kartal’da İBB’nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor
Dedeağaç'ta kriz çıkaracak hamle! Yunan basınından ortalığı karıştıracak bir iddia geldi
Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Mersin'deki terör saldırısında yeni detay! PKK'lı teröristlerden FETÖ taktiği...
CHP'li Murat Karayalçın: 6'lı masayı dağıtan vebal altına girer
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör yuvalanması! PKK elebaşı Karayılan ile görüşen sözde gazeteciye para akıtmışlar
Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz gazında önemli gelişme
Avro Bölgesi'nde rekor enflasyon! Çift hane geldi
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Ada'da tırmanma istiyorsanız gereğini yapacağız
Irak'ın kuzeyindeki hedefler tek tek imha edilmişti! Asos operasyonunun detayları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Doğalgazda ekim tarifesi değişmedi

Doğalgazda ekim tarifesi değişmedi

Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak

Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak

‘N’ harfiyle dolandırıcılık

‘N’ harfiyle dolandırıcılık

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı