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Beyaz Gazete
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Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Partiyi basına kapalı topladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tam cumhurbaşkanlığına 'adayım' diye düşünürken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den üst üste flaş hamleler geldi. Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatan Akşener, bir kez daha Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açtı ve "Mansur Bey veya Ekrem Bey aday gösterilirse biz varız dedim. Çünkü amaç kazanmak. Çok endişem var" ifadelerini kulladı. İYİ Parti lideri, "Bizim CHP'ye borcumuz yok. Biz bir borç varsa da onu 31 Mart'ta ödedik. Hatta alacaklı duruma geçtik" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na sert bir göndermede bulundu. Akşener, ayrıca Mansur Yavaş'a da adaylık teklifi götürdü. Bu hamlelerden sonra İYİ Parti Genel Başkanı, partinin Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Akşener, toplantıyı ise basına kapattı. Buna karşılık Kemal Kılıçdaroğlu ne hamle yapacak merak konusu.

Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Partiyi basına kapalı topladı!
Ekleme: 30.09.2022 - 21:39 Güncelleme: 30.09.2022 - 22:00 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Partiyi basına kapalı topladı!
Cumhur İttifakı'nda kelimenin tam manasıyla kazan kaynıyor. Meral Akşener, son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı sert çıkışlar yaparken bugün ise çok kritik bir toplantı gerçekleşti.

Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Partiyi basına kapalı topladı!

TÜM PARTİYİ TOPLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda, partinin Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Partiyi basına kapalı topladı!

İYİ PARTİ'DEN BASINA KAPALI TOPLANTI! BİLGİ VERİLMEDİ

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası partiden görüntü paylaşımı yapılırken; toplantının içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Muhalefetin yuvarlak masası her gün başka bir kavgayla gündeme geliyor.

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin gölge ortak olarak destek verdiği masanın 'adaylık' çıkmazı masayı dağıtmak üzere...

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