Kuzenini öldüren doktor: Darbettiler, hedef gözetmeden ateş ettim

Olay, 10 Mayıs'ta İncilipınar Mahallesi'ndeki Doktorlar Sitesi'nin önünde meydana geldi. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bekir Çelik ile amcasının oğlu Alaattin Çelik ve yanındaki 2 kardeşi iddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle Çelik'e ait muayeneye geldi. Kardeşler, Dr. Çelik'i darbetti. Bu sırada Dr. Çelik, kendisine satır ve bıçakla saldırdığı öne sürülen kişilere tabancayla ateş açtı. Alaattin Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, diğer 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dr. Bekir Çelik, olayın ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bekir Çelik, tutuksuz sanıklar Enes ve Mehmet Çelik ile avukatları katıldı. İlk kez hakim karşısında çıkan ve duruşmada ifade veren Dr. Bekir Çelik, kuzenlerinin kendisinden haraç istediğini belirtirerek, hayatı boyunca insan sağlığı için çalıştığını söyledi. Utanç ve pişmanlık duyduğunu aktaran Çelik,''Ben hayatımda insanların sağlığına zarar vermemek için çok büyük hassasiyet gösterdim ve bir doktor olarak şimdi karşınızda durmaktan çok utanç ve pişmanlık duyuyorum. Aramızdaki anlaşmazlık arazi anlaşmazlığı değil. Aramızdaki mesele benden haraç istemeleri. Beni önceden telefon ile de, karşılaştığımız bir alışveriş merkezinde de tehdit ettiler. Geçmişten bu yana bir ihtiyaçları olduklarında yardım etmeye söz verdim ve öyle de yaptım, yardımcı oldum. Ancak bendeki maddi beklentilerini yükselttiler. Olay günü muayenehaneme gelerek beni darbettiler. Öldürme niyetim bulunmadan, hedef gözetmeden ateş ettim. 28 yıllık hekimim. Silahı en son 17 yıl önce kullandım, yıllardır mermi almadım, dolayısıyla her attığımı vurmam mümkün değildir. Öldürme veya yaralama kastım yoktur. Daha önce çok kötü darbedildim şok halindeydim' dedi.Dr. Bekir Çelik'in avukatı Enes Akbulut ise, müvekkilinin satır ile saldıran kuzenlerine karşı meşru müdafaa hakkını kullandığını belirtti. Daha önce Bekir Çelik'in hiçbir şekilde silah kullanmadığını ve suç işleme maksadı olmadığını kaydeden Akbulut, 'Müvekkilim meşru müdafaa yapmıştır. Hepimiz insanız ve bir canımız var. Görüntüyü izlediğimizde ilk önce Alaattin Çelik müvekkilime satırla saldırıyor. Müvekkilim ise meşru müdafaa yapıyor. Müvekkilim meşru müdafaasını yapmasa şimdi yaşıyor olmazdı. Ayrıca ömrünü insanların yaşamasına adamış olan ve akademik bir kariyeri olan müvekkilim kasten bilerek suçu işlememiştir. Çünkü müvekkilimin 15-17 yıldır ruhsatlı silahı var. Ama bugüne kadar hiçbir yerde silahını kullanmamış, silahla işi bile olamamıştır' diye konuştu.Davada yaralı kuzenler Enes ve Mehmet Çelik ise 'Bize haksız bir saldırı yapılmıştır. Bunu yapan ve ağabeyimizi öldüren Doktor Bekir Çelik'tir. Suçlunun en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz' diye konuştu.Alaattin Çelik'in avukatı İlyas Bulduk ise, olayın geçmişten gelen olaylara bağlı olarak cinayete sebebiyet verdiğini söyledi. Verilen ifadelerin hukuksal anlamda birer kurgudan ibaret olduğunu ifade eden Bulduk, müebbet hapis cezası talep ettiklerini kaydederek, 'Olay sadece 10 Mayıs'tan ibaret değildir. Geçmişten gelen olaylarda bu cinayete sebebiyet vermektedir. Verilen bütün ifadeler, birer kurgudan ibarettir. Hukuksal anlamda samimi değildir. Dr. Bekir Çelik, Alaattin Çelik'i kasten adam öldürmek suçundan ve diğer 2 kişiyi de kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanarak, müebbet hapis cezasına çarptırılmalıdır' diye konuştu.Yaşanan olay anı ise, sitenin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Bekir Çelik'in kendisine saldıran kuzenlerine tabanca ile ateş etmesi yer alıyor.Öte yandan mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılmasına 112 ve görüntü kayıtlarının deşifre edilerek, olayın görgü tanıklarının dinlenilmesi kararını vererek, duruşmayı erteledi.