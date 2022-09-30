İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ve Dikili ilçelerindeki operasyonlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 73 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.Seferihisar açıklarında da tespit edilen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.