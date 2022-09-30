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Dedeağaç'ta kriz çıkaracak hamle! Yunan basınından ortalığı karıştıracak bir iddia geldi

Türkiye-Yunanistan ilişkileri iyice gerilmişken, 'Boğazlara alternatif' olarak bahsedilen Yunanistan'daki Dedeağaç Limanı'nı NATO planları kapsamında İspanya'nın da kullanacağı ileri sürüldü.

Dedeağaç'ta kriz çıkaracak hamle! Yunan basınından ortalığı karıştıracak bir iddia geldi
Ekleme: 30.09.2022 - 14:12 Güncelleme: 30.09.2022 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Dedeağaç'ta kriz çıkaracak hamle! Yunan basınından ortalığı karıştıracak bir iddia geldi
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ipler iyice gerilmiş durumdayken, İspanya'nın da Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'nı kullanacak NATO ülkeleri arasına katılacağı ileri sürüldü.

Yunan basınında yer alan haberde, Dedeağaç Limanı'nın halihazırda ABD, İngiltere ve İtalya Silahlı Kuvvetlerince askeri teçhizat sevkiyatı için kullanıldığına dikkat çekilerek, İspanya Silahlı Kuvvetlerinin de NATO planları kapsamında Rus sınırına askeri teçhizat sevkiyatı yapmak için Dedeağaç Limanı'nı kullanacağı iddia edildi.

Bu nedenle İspanya Silahlı Kuvvetlerinden yetkililerin Dedeağaç'ta temaslarda bulunduğu belirtilen haberde, yetkililerin Dedeağaç Liman İşletmeleri Başkanı Kostas Hacimihail ile görüştüğü kaydedildi.

Hacimihail ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "NATO müttefiki ülkelerin silahlı kuvvetleri ile iş birliğimiz artıyor ve liman, uluslararası alanda önemli askeri lojistik merkezlerden biri haline geliyor." ifadesini kullandı.

Dedeağaç ile ilgili tartışmaların fitilini ateşleyecek şey ise Yunan gazetesi Kathimerini'nin 2020 yılında ele almış olduğu bir haber. Haberde Dedeağaç Limanı'nın genişletilmesi hakkında öneri verildiği ve Boğazlar'a alternatif olabileceğinden bahsedilmişti.

Ayrıca, Kuzey Yunanistan kıyılarının ABD doğal gazının Avrupa'ya geçişi için güney kapısı görevi göreceği ifade edilmişti.

İspanya'nın da Dedeağaç'a sevkiyat yapacağı iddidası bu haberi tekrardan akıllara getirdi.
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