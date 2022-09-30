Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de etkisiz hale getirilen terörist Dilşah Ercan ile ilgili öne sürdüğü 'DNA raporu' iddiasına yanıt verdi. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iftirasını 5 maddede çürüttü. İşte detaylar...

CHP'nin 'tutuklu gazeteciler raporu'nda, PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın 'gazeteci' olarak nitelenmesi skandalı yankısını sürdürürken, Kemal Kılıçdaroğlu hızını alamadı. Kılıçdaroğlu bu kez de PKK'nın açıklamasına sığınarak, terörist Dilşah Ercan ile ilgili 'DNA raporu' iftirası attı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iftira ve kara propagandasını 5 maddede çürüttü.



Bakan Soylu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:



"DERDİNİZ ORTAĞINIZ PKK'YI KURTARMAK'



Kılıçdaroğlu; İki gün PKK'nın ipini bekledin. Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı. Tutmayınca adamların "cinnet geçiren bir kadın Polis" yalanına sarıldı. Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak...



'PKK'NIN AÇIKLAMASINA SIĞINACAK ZAVALLISIN'



Saldırıyı PKK yaptığı belli olup, devletin yargının tespitlerine rağmen teröristleri gazeteci kılığına sokup Türkiye'ye "en büyükgazeteci cezaevi" iftirasıyla teröristleri aklaman ortaya çıkınca PKK açıklamasına sığınacak zavallısın.



İFTİRALARA 5 MADDELİ CEVAP



1-Teröristi taşıyan taksici teşhisini yaptı



2- Yıllarca terör örgütünde birlikte olduğu örgüt mensubu sözde ölümsüzler taburunda sabotajcı eğitimi alıp Türkiye'de eylem yapmak üzere görevlendirildiğini belirtip hemen teşhisini yaptı.



3- Hoşuna gitmeyecek ama parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı



4- Kurtarıcın PKK'nın açıklamasındaki teröristlerle ilgili tüm detaylara da çalışılıyor.



5-PKK'nın açıklamasını referans alıp kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun.







Yani terör örgütünün tespiti imkansız Suriyeli isim verip,



"Zozan arkadaşımızın (yani Dilşah Ercan) bu olayla herhangi bir ilgisi yoktur, görevinin başındadır." demesine sığınmaktan bile utanmıyorsun.



6'lı masada sıkıştın. PKK'ya sığındın. Yazıklar olsun...



Şimdi ana fikriniz ne? Ne demiş oldunuz... PKK'nın gazetecilerini savunmak yetmedi, bir de PKK'nın basın sözcülüğüne mi soyundunuz? "Görevinin başında" dedikleri, görev ne? Madem PKK adına konuşuyorsunuz, bunu da siz açıklamalısınız...