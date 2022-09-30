  • USD: 18,50 - 18,54
  • EURO: 17,92 - 17,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de etkisiz hale getirilen terörist Dilşah Ercan ile ilgili öne sürdüğü 'DNA raporu' iddiasına yanıt verdi. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iftirasını 5 maddede çürüttü. İşte detaylar...

Ekleme: 30.09.2022 - 09:05 Güncelleme: 30.09.2022 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin 'tutuklu gazeteciler raporu'nda, PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın 'gazeteci' olarak nitelenmesi skandalı yankısını sürdürürken, Kemal Kılıçdaroğlu hızını alamadı. Kılıçdaroğlu bu kez de PKK'nın açıklamasına sığınarak, terörist Dilşah Ercan ile ilgili 'DNA raporu' iftirası attı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iftira ve kara propagandasını 5 maddede çürüttü.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"DERDİNİZ ORTAĞINIZ PKK'YI KURTARMAK'

Kılıçdaroğlu; İki gün PKK'nın ipini bekledin. Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı. Tutmayınca adamların "cinnet geçiren bir kadın Polis" yalanına sarıldı. Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak...

'PKK'NIN AÇIKLAMASINA SIĞINACAK ZAVALLISIN'

Saldırıyı PKK yaptığı belli olup, devletin yargının tespitlerine rağmen teröristleri gazeteci kılığına sokup Türkiye'ye "en büyükgazeteci cezaevi" iftirasıyla teröristleri aklaman ortaya çıkınca PKK açıklamasına sığınacak zavallısın.

İFTİRALARA 5 MADDELİ CEVAP

1-Teröristi taşıyan taksici teşhisini yaptı

2- Yıllarca terör örgütünde birlikte olduğu örgüt mensubu sözde ölümsüzler taburunda sabotajcı eğitimi alıp Türkiye'de eylem yapmak üzere görevlendirildiğini belirtip hemen teşhisini yaptı.

3- Hoşuna gitmeyecek ama parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı

4- Kurtarıcın PKK'nın açıklamasındaki teröristlerle ilgili tüm detaylara da çalışılıyor.

5-PKK'nın açıklamasını referans alıp kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun.



Yani terör örgütünün tespiti imkansız Suriyeli isim verip,

"Zozan arkadaşımızın (yani Dilşah Ercan) bu olayla herhangi bir ilgisi yoktur, görevinin başındadır." demesine sığınmaktan bile utanmıyorsun.

6'lı masada sıkıştın. PKK'ya sığındın. Yazıklar olsun...

Şimdi ana fikriniz ne? Ne demiş oldunuz... PKK'nın gazetecilerini savunmak yetmedi, bir de PKK'nın basın sözcülüğüne mi soyundunuz? "Görevinin başında" dedikleri, görev ne? Madem PKK adına konuşuyorsunuz, bunu da siz açıklamalısınız...
CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Güven Özdemir'den engelli avukata iğrenç taciz mesajı!
Organize çetelere 20 ilde 'Musilaj-2' operasyonu: 12 suç örgütü ortaya çıktı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı: 19 ölü 29 yaralı var
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: PKK açıklamasına sığınan zavallısın!
Putin imzayı attı: Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerin sözde bağımsızlığı tanındı
Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanı ortaya çıktı! Tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girmişti!
Kılıçdaroğlu'nun kılavuzu yine PKK: Devlete değil onlara inanıp teröristin DNA raporunu istedi!
Zelenskiy: Rusya, ülkemizin işgal altındaki topraklarına getirdiği felakete kendisini ilhak edecek!
İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı! Başkan Erdoğan: Bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz
Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazan yaşlı kadının mektubunu teslim aldı!
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! 'Müzakere' çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları Açılış Etkinliklerinde konuştu.
HDP Milletvekili Semra Güzel için istenen ceza belli oldu!
İmamoğlu yeni projesini yerinde inceledi: Esenler meydana heykel yapılacak
Biden, Ukrayna'da düzenlenen referandumların 'tamamen düzmece' olduğunu söyledi
Soner Çam’dan Ümit Özdağ’a ’yolsuzluk’ suçlaması: Topladığı paralar parti kayıtlarına girmiyor
Mersin'deki hain saldırıda yaralanan polis memuru konuştu: Keşke ben de şehit olabilsem
İstifası istenen İngiltere Başbakanı Truss geri adım atmadı: Krize neden olan 'mini bütçe' düzenlemelerini savundu
CHP'li belediyede greve giden işçilerden bazıları işten çıkarıldı: Sürgün ettiler
Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan belediyenin daire başkanı tutuklandı
Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Gözler ikinci konut kampanyasında

Gözler ikinci konut kampanyasında

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi