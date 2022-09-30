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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: PKK açıklamasına sığınan zavallısın!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen teröristin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olmadığını ima eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yanıt verdi. Bakan Soylu, "Teröristleri gazeteci kılığına sokup Türkiye’ye 'en büyük gazeteci cezaevi' iftirasıyla teröristleri aklaman ortaya çıkınca PKK açıklamasına sığınacak zavallısın" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: PKK açıklamasına sığınan zavallısın!
Ekleme: 30.09.2022 - 00:58 Güncelleme: 30.09.2022 - 01:16 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: PKK açıklamasına sığınan zavallısın!
Mersin'de PKK'lı teröristlerin polisevine düzenlediği hain saldırıda Zozan Tolan kod adlı terörist Dilşah Ercan öldürüldü.

PKK terör örgütü, Ercan'ın saldırıda ölmediğini öne sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da benzer bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, partisinin 'mağdur gazeteci' olarak lanse ettiği teröristin saldırıyı gerçekleştirmediğini ima ederek DNA raporu istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'yı kılavuz edinen Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

'DERDİNİ ORTAĞINIZ PKK'YI KURTARMAK'

Kılıçdaroğlu'nun iki gün PKK'nın ipini beklediğini belirten Bakan Soylu, 'Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı. Tutmayınca adamların 'cinnet geçiren bir kadın polis' yalanına sarıldı. Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak...' dedi.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: PKK açıklamasına sığınan zavallısın!

'PKK'YA SIĞINACAK ZAVALLISIN'

'Saldırıyı PKK yaptığı belli olup, devletin yargının tespitlerine rağmen teröristleri gazeteci kılığına sokup Türkiye'ye 'en büyük gazeteci cezaevi' iftirasıyla teröristleri aklaman ortaya çıkınca PKK açıklamasına sığınacak zavallısın' ifadelerini kullanan Bakan Soylu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'1-Teröristi taşıyan taksici teşhisini yaptı.
2- Yıllarca terör örgütünde birlikte olduğu örgüt mensubu sözde ölümsüzler taburunda sabotajcı eğitimi alıp Türkiye'de eylem yapmak üzere görevlendirildiğini belirtip hemen teşhisini yaptı.
3- Hoşuna gitmeyecek ama parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı.
4- Kurtarıcın PKK'nın açıklamasındaki teröristlerle ilgili tüm detaylara da çalışılıyor.
5-PKK'nın açıklamasını referans alıp kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun.
Yani terör örgütünün tespiti imkansız Suriyeli isim verip, 'Zozan arkadaşımızın (yani Dilşah Ercan) bu olayla herhangi bir ilgisi yoktur, görevinin başındadır.' demesine sığınmaktan bile utanmıyorsun.
6'lı masada sıkıştın
PKK'ya sığındın
Yazıklar olsun...'

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: PKK açıklamasına sığınan zavallısın!
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