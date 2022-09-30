Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanı ortaya çıktı! Tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girmişti!

Ali Babacan, TL'den 6 sıfırın atılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya attı. Babacan, 'Erdoğan, paradan 6 sıfır atıldığını gazetelerden öğrendi, ertesi gün bana sordu . 'Ya bu ne? Paradan 6 sıfır mı atıyorsunuz?' dedi. Ben de 'evet' dedim.' şeklinde konuştu. Babacan, Erdoğan'ın 'Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım, niye sen açıkladın' dediğini öne sürdü.'TÜM MÜCADELEYİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN VERDİ'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Babacan'ın yalanını ortaya çıkardı. Bakan Varank, 6 sıfır atılmasının tüm siyasi mücadelesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini belirtti.'TIPIŞ TIPIŞ GELİŞ FOTOĞRAF KARESİNE GİRDİ'Bakan Varank, 'Babacan'ın mütevazılığı gibi dürüstlüğü de sahte. Paradan 6 sıfır atılmasının tüm siyasi mücadelesini Recep Tayyip Erdoğan verdi. Başbakan, Babacan'ı arayıp 'yılbaşı gecesi ATM'den YTL çekeceğim' dediğinde, sadece şaşırıp, tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girebilmişti.' ifadelerini kullandı.