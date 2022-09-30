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Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanı ortaya çıktı! Tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girmişti!

Ali Babacan'ın Türk Lirası ile ilgili ortaya attığı "Erdoğan, 6 sıfır atıldığını benden öğrendi" yalanını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çürüttü. Paradan 6 sıfır atıldığı müjdesini Başkan Erdoğan'ın verdiğini belirten Varank, "Başbakan, Babacan’ı arayıp ‘yılbaşı gecesi ATM’den YTL çekeceğim’ dediğinde, sadece şaşırıp, tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girebilmişti." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanı ortaya çıktı! Tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girmişti!
Ekleme: 30.09.2022 - 00:07 Güncelleme: 30.09.2022 - 00:24 / Editör: Ozge Selin
Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanı ortaya çıktı! Tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girmişti!
Ali Babacan, TL'den 6 sıfırın atılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya attı. Babacan, 'Erdoğan, paradan 6 sıfır atıldığını gazetelerden öğrendi, ertesi gün bana sordu . 'Ya bu ne? Paradan 6 sıfır mı atıyorsunuz?' dedi. Ben de 'evet' dedim.' şeklinde konuştu. Babacan, Erdoğan'ın 'Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım, niye sen açıkladın' dediğini öne sürdü.

Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanı ortaya çıktı! Tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girmişti!

'TÜM MÜCADELEYİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN VERDİ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Babacan'ın yalanını ortaya çıkardı. Bakan Varank, 6 sıfır atılmasının tüm siyasi mücadelesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini belirtti.

Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanı ortaya çıktı! Tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girmişti!

'TIPIŞ TIPIŞ GELİŞ FOTOĞRAF KARESİNE GİRDİ'

Bakan Varank, 'Babacan'ın mütevazılığı gibi dürüstlüğü de sahte. Paradan 6 sıfır atılmasının tüm siyasi mücadelesini Recep Tayyip Erdoğan verdi. Başbakan, Babacan'ı arayıp 'yılbaşı gecesi ATM'den YTL çekeceğim' dediğinde, sadece şaşırıp, tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girebilmişti.' ifadelerini kullandı.

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