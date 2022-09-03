  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin silah kullandığını itiraf eden gümrük müşaviri Cüneyt U. ve olay zamanı yanında bulunan Oğuzhan G. "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ekleme: 3.09.2022 - 18:18 Güncelleme: 3.09.2022 - 18:34 / Editör: Ozge Selin
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin Riva'da bulunan binasında 1 Eylül 2022 günü gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etti. Mermilerden biri Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin odasına, diğer bir mermi o sırada toplantı yapılan toplantı odasına, diğer 3 merminin ise binanın muhtelif yerlerine isabet ettiği belirlendi.

4 ŞÜPHELİ ALINDI, BİRİ SERBEST KALDI

Dikkat çeken olayın ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma başlattı. Olay mahali ablukaya alındı. Ateş ettiği belirlenen şüpheliler bir araçla olay yerinden kaçsa da yakalanmaları uzun sürmedi. Ateş eden kişinin mali müşavir Cüneyt U. olduğu belirlendi. Yanındaki kişinin ise Oğuzhan G. Olay sırasında ve sonrasında alkollü oldukları tespit edilen şüphelilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.'yi de yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi daha ise savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

SALDIRGANLA BİRLİKTE 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Olayı itiraf eden Cüneyt U. alkolün etkisiyle havaya ateş ettiğini, federasyon binasını hedef almadığını öne sürdü. Cüneyt U., Oğuzhan G. ve onlarla irtibatlı olduğu belirlenen H.Ç. adliyeye sevk edildi.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifade veren 3 şüpheliden H.Ç. sorgusunun ardından serbest kalırken savcılık, Cüneyt U. ve Oğuzhan G.'yi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. 2 şüphelinin 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanması istendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Lice'de gençlerle buluştu! PKK bize ne kazandırdı?
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!