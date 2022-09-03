TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin Riva'da bulunan binasında 1 Eylül 2022 günü gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etti. Mermilerden biri Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin odasına, diğer bir mermi o sırada toplantı yapılan toplantı odasına, diğer 3 merminin ise binanın muhtelif yerlerine isabet ettiği belirlendi.4 ŞÜPHELİ ALINDI, BİRİ SERBEST KALDIDikkat çeken olayın ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma başlattı. Olay mahali ablukaya alındı. Ateş ettiği belirlenen şüpheliler bir araçla olay yerinden kaçsa da yakalanmaları uzun sürmedi. Ateş eden kişinin mali müşavir Cüneyt U. olduğu belirlendi. Yanındaki kişinin ise Oğuzhan G. Olay sırasında ve sonrasında alkollü oldukları tespit edilen şüphelilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.'yi de yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi daha ise savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.SALDIRGANLA BİRLİKTE 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDEOlayı itiraf eden Cüneyt U. alkolün etkisiyle havaya ateş ettiğini, federasyon binasını hedef almadığını öne sürdü. Cüneyt U., Oğuzhan G. ve onlarla irtibatlı olduğu belirlenen H.Ç. adliyeye sevk edildi.ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLAMA TALEBİSavcılıkta ifade veren 3 şüpheliden H.Ç. sorgusunun ardından serbest kalırken savcılık, Cüneyt U. ve Oğuzhan G.'yi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. 2 şüphelinin 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanması istendi.