Suriye sınırında saldırı püskürtüldü 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mili Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınırı karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesindeki güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!''dedi.