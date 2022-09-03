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İstanbul Havalimanı bölgesel havalimanlarını ağırladı

İstanbul Havalimanı, İstanbul Bölgesel Havalimanları Etkinliği kapsamında Avrupa’daki 24 havalimanı temsilcisini ağırladı.

Ekleme: 3.09.2022 - 11:59 Güncelleme: 3.09.2022 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Havalimanı bölgesel havalimanlarını ağırladı
İstanbul Havalimanı öncülüğünde 'İstanbul Regional Airport Workshop'(İstanbul Bölgesel Havalimanları Etkinliği) gerçekleştirildi. Bu kapsamda Avrupa'dan 24 bölgesel havalimanı, İstanbul'da ağırlandı. Etkinlik, İGA İstanbul Havalimanı Havayolu ve Kargo Pazarlama Direktörü Majid Khan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Havalimanlarının Covid-19 pandemisine küçülmeyle cevap verdiği ve personel sayısını azalttığı bilgisini veren Khan, farklı bir yol izleyerek, geleceğe yatırım yapmaya devam ettiklerinin altını çizdi.


İSTANBUL HAVALİMANI'NIN GENİŞ UÇUŞ AĞINA VURGU

Etkinlikte, hali hazırda 300 destinasyona uçuş imkanı sunan ve 71 havayoluna hizmet veren İstanbul Havalimanı'nın, 2021 yılında 11 yeni havayolu ve 26 yeni rotayı bünyesine çektiği vurgulandı. Havacılığın pandemi sonrası toparlanmasıyla birlikte, tüm paydaşlar arasında yeni iş birliği düzeyinin artması gerekliliğine dikkat çekilen İstanbul Bölgesel Havalimanları Etkinliğinde, pazar koşulları nedeniyle gerçekçi olmayan hedeflerden uzak durulması; bölgesel havalimanları için hedef listesinde uzun mesafeli rotalara sahip olmak yerine, küresel aktarma merkezleri ve bölgesel havalimanları arasında işbirliği yapılması konusu masaya yatırıldı.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İŞ BİRLİKLERİ ÇAĞRISI

Etkinlikte finansal sürdürülebilirliği desteklemek için havacılık sektöründe yeni ortaklık ve işbirliği biçimlerine ihtiyaç olduğu çağrısı yapılırken, rota geliştirmenin her zamankinden daha önemli hale geldiğine dikkat çekildi. Havayolu sektörünün her zaman bir potansiyeli olduğu, bu nedenle de pazara ve paydaşlara daha yakın olması gerektiği dile getirilen etkinlikte; İstanbul'a ve Avrupa'daki çok fazla gidilmemiş olan destinasyonlara turizmi yönlendirmenin Türkiye adına çok önemli olduğu gerçeğine vurgu yapıldı.


İstanbul Bölgesel Havalimanları Etkinliğinde, ürün ve hizmetlerin özelleştirilmesi söz konusu olduğunda, yakın merkez-havayolu ve merkez-havalimanı iş birliğine olan ihtiyaç tekrarlanırken; bu tür ortaklıkların, yolculara daha fazla seçenek ve esneklik sağlayarak, müşteri memnuniyetini artırılabileceği ifade edildi.
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